В России снимут сериал «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» анонсировал новый сериал — «Преступление и наказание». Шоу адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.