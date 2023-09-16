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В России снимут сериал «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» анонсировал новый сериал — «Преступление и наказание». Шоу адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

В России снимут сериал «Преступление и наказание»
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Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алена Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»).

Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи». Премьера сериала «Преступление и наказание» состоится уже в 2024 году — точную дату выхода назовут ближе к релизу.

Первые кадры «Преступления и наказания»

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