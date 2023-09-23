Мистика на площадке: жуткие истории со съемок «Великолепного века»

Этот материал "Рамблера" для любителей мистических историй, которым никто так и не нашел объяснения.

© Кадр из сериала "Великолепный век"

Участники съемок популярного во всем мире турецкого сериала "Великолепный век" рассказывали о многих странностях, происходящих на съемочной площадке проекта. По их словам, многие из актеров, авторов или сотрудников съемочной группы столкнулись с чем-то потусторонним во время работы над сериалом. По их мнению, за всем происходящим стоит не кто иной, как представители древнейшей династии Османов, умершие много лет назад. Актеры считают, что зря растревожили покойников и, тем самым, навлекли на себя и весь проект их проклятье.

Видео дня

Например, актриса Нур Феттахоглу, исполнившая в сериале роль наложницы Сулеймана Великолепного Махидевран, которая родила ему сына Мустафу, признавалась, что в жизни ее будто преследовала ее героиня – Махидевран снилась ей ночами и нередко представала перед ней образе призрака. Несмотря на то, что Нур не верит в мистику, все эти события повлияли на нее и усложнили работу в проекте.

Мерьем Узерли, сыгравшая жену султана Сулеймана Хюррем, рассказывала, что слишком сильно вжилась в роль, после чего и в обычной жизни ее стали преследовать странные люди, будто желающие ей зла (у ее героини было множество врагов). Помимо этого актриса была и вовсе вынуждена покинуть сериал на самом его пике – ее нервная системы не выдержала, она переживала один нервный срыв за другим.

«Моя героиня все время жила в логово врагов, она боролась за жизнь. Ее многие хотели обмануть и разрушить то, чего она добилась. Так и у меня», – признавалась Мерьем.

В съемочной группе рассказывали, что на площадке тоже постоянно происходила какая-то чертовщина: запутывались провода, бесконечно перегорали новые лампочки, внезапный туман мог спуститься на место съемки. Многие подтверждали, что будто чувствовали в эти моменты присутствие чего-то незримого рядом. Сотрудники проекта не раз пытались подключить камеры наблюдения, уходя из съемочных павильонов, чтобы проследить, что на самом деле происходит на площадке, пока их там нет. Однако, по их словам, ничего записать так ни разу и не удалось, тк камеры выключались.

Правда это все и проклятие Осман, или же банальный пиар проекта – неизвестно, однако к этому приписывают даже смерти, случившиеся во время съемок. Так, например, главный продюсер сериала Тимур Савджи потерял свою родную сестру и еще неродившегося племянника, пока шли съемки "Великолепного века". Мерал Окай, автор сериала, ушла из жизни в 2012 году, успев поработать лишь над двумя сезонами проекта. Актер Тунджель Куртиз, сыгравший кадия Стамбула Эбусууда Эфенди, скончался в 2013 году, когда съемки еще шли полным ходом.