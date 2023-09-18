Вышел трейлер сериала «Ира»

Сериал «Ира» рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни.