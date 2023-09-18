Режиссер «Нечто» и «Тумана» вернулся к хоррорам спустя 13 лет

Знаменитый режиссёр Джон Карпентер, известный работой над классическими фильмами ужасов конца прошлого века, впервые за долгое время вернётся к роли постановщика.

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Создатель таких картин, как «Нечто», «Туман» или «Нападение на 13-й участок», последний раз занимал кресло режиссёра в 2010 году (фильм «Палата»). Теперь он снова срежиссировал хоррор-проект — это эпизод шестисерийной антологии John Carpenter’s Suburban Screams.

Шоу для онлайн-кинотеатра Peacock — проект Карпентера, в котором каждая серия будет основана на реальных событиях и представлять собой сочетание интервью, кадров реконструкции и данных архивов. Сам маэстро спродюсирует, снимет и напишет музыку к одной серии.