Девочки повзрослели: каким получилось продолжение «Папиных дочек»

Только представьте: холодная осень, вы приходите домой со школы, а по телевизору идут любимые «Папины дочки». И пусть весь мир подождёт! К счастью, ощутить ностальгический прилив веселья и сопереживания главным героям вновь более чем реально. Не обязательно изобретать машину времени, возвращаться в школу или пересматривать культовые эпизоды. На платформе START и канале СТС состоялась премьера адаптации знаменитой истории, которая получила неожиданное продолжение.

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Казалось бы, история уже рассказана и все живут «долго и счастливо». Но давайте будем реалистами: в какой современной семье не бывает проблем? Так, счастливый брак экс-готессы Даши и физика Веника может оказаться не таким идеальным, каким мы его видели в заключительных сериях. Кому, как не современным женщинам знакомо понятие «послеродовой депрессии», «кризиса в отношениях» или «поиска своего я». Спустя годы даже инфантильный поступок матери в исполнении Нонны Гришаевой не кажется чем-то парадоксальным. А насколько безоблачной и счастливой может быть жизнь с четырьмя детьми? Убедитесь сами!

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На те же грабли

Даша Васнецова и сама в подростковом возрасте столкнулась с бегством своей матери от родительских обязанностей. Но порой дурной пример заразителен, тем более, когда речь заходит о вечном конфликте «отцов и детей». Факт остаётся фактом: жена сбежала, бросила Веника с обручальным кольцом, трогательным письмом и компанией из уже четырёх дочек. Современные психологи точно бы сказали, что всему виной непроработанные травмы и героиня просто повторяет судьбу по женской линии. Главное отличие в том, что теперь на помощь приходит не только бабушка со злобными пауками, но и сама мама, дедушка и, конечно же, сёстры.

Представить культовое шоу без нашумевших персонажей было бы сложно, ведь именно они украшали знаменитые декорации и вызывали улыбку на лице у зрителей. Перед глазами зрителей всё тот же кабинет Сергея Алексеевича, зона ожидания с ленивой секретаршей Тамарой и голос Владимира Кристовского из Uma2rman на заставке, который специально перезаписал свой саундтрек для проекта.

«Мои дочки любили сериал, с тех пор у меня ещё прибавилось детей. Сейчас у нас так же, как и в "Папиных дочках", подрастает новое поколение, которое с удовольствием посмотрит продолжение. Я и сам ждал этого, потому что отличный проект, весёлый, семейный, добрый. Песня получилась такой же. Наверное, в этом и секрет её долголетия, ведь мы до сих пор исполняем её на концертах», — говорил артист.

Современность и дань уважения прошлому

В центре внимания судьба старшей Сони, двойняшек Лизы, Дианы и самой младшей Арины, которым придётся научиться жить иначе. Реальность диктует новые правила, поэтому девочки берут на себя бытовые обязанности, учатся ладить друг с другом и покоряют социальные сети. Ну какой ребёнок сейчас не снимает трендовые ролики на уровне Вали Карнавал? Поэтому «Папины дочки» поколения Z научатся правильно двигаться под музыку и будут собирать миллионы просмотров!

Несмотря на ожидания поклонников от прежнего состава, именно новые героини радуют своей актёрской игрой. Довольно сложно прыгнуть выше и занять почётное место в семейном древе от СТС. Но юные звёздочки ещё смогут вас удивить, так что сериал станет отличным трамплином к их будущим проектам. А ещё компанию девчонкам в школе составит их дядя Саша, ведь как мы помним, в союзе Васнецовых всё же появился долгожданный 6-й ребёнок. Будут ли члены семьи конкурировать? Узнайте сами!

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые», 2023

Если вы скучали по «простигосподи» юмору директрисы Таисии Кирилловны, то она и другие учителя школы №69 с искромётным видением современных детей появятся в новом сезоне. Кстати, в отличие от прошлых сезонов, сцены снимали в реальном учреждении, а не павильонах.

За комичными историями скрывается реальная боль современных родителей и знакомые многим проблемы. Как преодолеть зависимость от гаджетов, найти общий язык с ребёнком и не вестись на постоянные манипуляции? Рассказывает ситком!

И хотя мы прекрасно осознаём, что с момента премьеры первой серии прошло 16 лет, не все члены семьи удивят вас переменами. Маша Васнецова по-прежнему яро нуждается во внимании парней, а спортивная Женя вновь оказывается на карете скорой помощи из-за своей активности. Видимо, с подросткового периода их жизненные ориентиры ничуть не изменились. А может быть, по мнению сценаристов, именно в инфантильном восприятии мира и физических травмах выражается индивидуальность? Подобное поведение уже взрослых и независимых девушек ещё более бессмысленно, ведь для них брак и рождение детей не стали «камнем преткновения» в попытках понять себя настоящих. Особенно это кажется странным, когда понимаешь, что речь идёт о семье профессионального психотерапевта, который первым должен был заметить тревожные «звоночки» в жизни своих дочек.

«Никто не может оправдать такой поступок. Но именно из поступков, которые невозможно ни понять, ни оправдать, часто и складываются интересные и смешные сюжеты. Наше детство и наш сценарий "Папиных дочек" были доброй историей, полюбившейся зрителям. В этой истории было много странных взрослых персонажей, парадоксальных ситуаций, смешных реплик, хулиганств главных героинь. Из всего этого складывался юмор. История продолжится в новом поколении. Верю, что так же смешно», — говорит Лиза Арзамасова.