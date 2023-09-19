Появились кадры из российского супергеройского фэнтези "Иные"

Появились кадры из нового российского супергеройского фэнтези "Иные"
Минувшая презентация нового сезона "Плюс Студии" была богата на анонсы амбициозных фэнтезийных и фантастических проектов "Кинопоиска".
В частности, мы узнали о подготовке экранизации новой трилогии Виктора Пелевина, возрождении киновселенной "Дозоров" Сергея Лукьяненко, перезапуске "Этерны" по миру Веры Камши.
А ещё услышали подробности о новой большой франшизе, основанной на романе "Иные" молодой омской писательницы Александры Яковлевой.
Этим хорошие новости для любителей русского фэнтези и фантастики не исчерпываются. "Кинопоиск" и "Букмейт" запустили новую жанровую вселенную, основанную на романе молодой омской писательницы "Иные".
Этих Иных не стоит путать с Иными из упомянутых "Дозоров" Лукьяненко, они, похоже, больше смахивают на нашу версию Людей Икс, только живут в Ленинграде альтернативного мира сороковых годов прошлого века.
Уже в декабре планируется сериал (на презентации даже показали трейлер) шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Владимира Ракши. В ролях: Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Алексей Серебряков, Николай Фоменко и Евгения Симонова.
Книга уже вышла в импринте издательства "Эксмо" "Черным-бело", есть и аудиоверсия. А издательство Bubble готовит по этому миру комикс.