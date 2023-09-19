Появились кадры из российского супергеройского фэнтези "Иные"

Минувшая презентация нового сезона "Плюс Студии" была богата на анонсы амбициозных фэнтезийных и фантастических проектов "Кинопоиска".

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А ещё услышали подробности о новой большой франшизе, основанной на романе "Иные" молодой омской писательницы Александры Яковлевой.

Российская Газета

Этим хорошие новости для любителей русского фэнтези и фантастики не исчерпываются. "Кинопоиск" и "Букмейт" запустили новую жанровую вселенную, основанную на романе молодой омской писательницы "Иные".

Российская Газета

Этих Иных не стоит путать с Иными из упомянутых "Дозоров" Лукьяненко, они, похоже, больше смахивают на нашу версию Людей Икс, только живут в Ленинграде альтернативного мира сороковых годов прошлого века.

Российская Газета