Вышел трейлер сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли
Опубликован двухминутный трейлер подросткового сериала "Плакса" с Никой Жуковой - дочерью лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова - в главной роли. Это экранный дебют 14-летней Ники. Её отец выступает продюсером проекта.
Главная героиня - юная Маша, которая оказывается в новой школе и испытывает большие проблемы с адаптацией в новом коллективе, подвергаясь тотальной травле - или, как сейчас принято говорить, "буллингу". Со стрессом талантливый ребёнок справляется благодаря музыке.
В ролях также: Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.
Премьера - 28 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.