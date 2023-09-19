Опубликован двухминутный трейлер подросткового сериала " Плакса" с Никой Жуковой - дочерью лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова - в главной роли. Это экранный дебют 14-летней Ники. Её отец выступает продюсером проекта.

Главная героиня - юная Маша, которая оказывается в новой школе и испытывает большие проблемы с адаптацией в новом коллективе, подвергаясь тотальной травле - или, как сейчас принято говорить, "буллингу". Со стрессом талантливый ребёнок справляется благодаря музыке.