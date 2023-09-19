Сериалы "Доктор Краснов" и "Спроси Марту" выйдут в телеэфире
В телевизионный эфир в ближайшее время выходят сериалы "Доктор Краснов" и "Спроси Марту".
Медицинская драма "Доктор Краснов" будет показана на канале "Россия 1". Главный герой - заведующий терапевтическим отделением и гениальный врач-диагност Андрей Краснов (Игорь Петренко) после огнестрельной травмы головы теряет память. Он не помнит последние девять лет своей жизни и больше не может лечить людей. Однако совсем отказаться от любимого дела Краснов не в силах и готов работать даже медбратом. Начать все заново оказывается непросто: герой с ужасом узнает, что за эти девять лет потерял семью, расположение коллег и доверие дочери.
Чтобы по крупицам восстановить "потерянную" жизнь, ему предстоит снова пережить драматические события своего прошлого. Сделать непростой выбор между двумя дорогими ему женщинами - бывшей женой Анной (Ольга Красько), развод с которой стерся из его памяти, и коллегой Дашей (Александра Никифорова). А еще - разобраться в странной истории с испытаниями нового экспериментального препарата, из-за которого погиб молодой пациент.
Игорь Петренко рассказывает о своей работе так:
"Практически каждый день у нас на площадке были врачи-консультанты - молодые, энергичные, действующие специалисты, работающие в разных клиниках, многие из института скорой помощи имени Склифосовского. Мы учились и повязки накладывать, и пациентов слушать, и пользоваться медицинскими аппаратами. Я с интересом наблюдал за врачами, изучал их действия, в чем-то даже начал разбираться. Радость актерской профессии как раз в том, что нам удается познать азы других профессий. Здесь достаточно много знакомых зрителю историй: медицинская тема сейчас очень популярна на телевидении. Но у моего персонажа нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов очень дотошен к мелочам и деталям, и это очень помогает ему в работе. Он гениальный врач! А еще добрый, проницательный, талантливый человек, чем мне очень симпатичен".
Сериал "Спроси Марту" выйдет на Первом канале. Этот многосерийный фильм так же, как и "Доктор Краснов", ранее выходил на онлайн-платформах и поэтому получил зрительские отклики. Детектив рассказывает о талантливом и успешном адвокате (Ольга Сутулова), которая защищает только женщин и не знает поражений. Когда ее работа, будущее и ребенок внезапно оказываются под угрозой, Марте приходится признать, что ей самой нужна помощь и защита.
Режиссер сериала - Флюза Фархшатова. Также снимались Кирилл Кяро, Максим Онищенко, Роман Агеев и другие.
"У Марты есть своя причина, которая подтолкнула ее на помощь женщинам, попавшим в сложные ситуации. Кроме того, она разводится с мужем и вынуждена делить опеку над дочерью. На этом и построена личная драма героини. В каждой серии Марта ведет конкретное дело разных клиенток, их сыграли Яна Сексте, Ирина Гринева, Светлана Устинова, Ксения Лаврова-Глинка, Соня Лебедева", - рассказывает режиссер Флюза Фархшатова.