Сериалы "Доктор Краснов" и "Спроси Марту" выйдут в телеэфире

"Практически каждый день у нас на площадке были врачи-консультанты - молодые, энергичные, действующие специалисты, работающие в разных клиниках, многие из института скорой помощи имени Склифосовского. Мы учились и повязки накладывать, и пациентов слушать, и пользоваться медицинскими аппаратами. Я с интересом наблюдал за врачами, изучал их действия, в чем-то даже начал разбираться. Радость актерской профессии как раз в том, что нам удается познать азы других профессий. Здесь достаточно много знакомых зрителю историй: медицинская тема сейчас очень популярна на телевидении. Но у моего персонажа нестандартный подход к пациентам, любое заболевание он может прочесть по особым признакам, внимательно "слушает" тело. Краснов очень дотошен к мелочам и деталям, и это очень помогает ему в работе. Он гениальный врач! А еще добрый, проницательный, талантливый человек, чем мне очень симпатичен".