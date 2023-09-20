Трейлер: героем нового "Простоквашино" станет Сергей Жуков из "Руки вверх!"

Появился сорокасекундный трейлер пятого сезона мультсериала "Простоквашино", который выйдет 25 сентября в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале "Мультиландия". А в конце сентября новые эпизоды популярного мультсериала покажут на СТС.

Главным сюрпризом станет появление нового персонажа. Им стал фронтмен популярной поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Который к тому же написал "Гимн Простоквашино". Судя по всему, он и звучит в ролике.

Сюжет серии "Курорт Простоквашино" развернется вокруг творческих способностей Шарика, который в своем блоге разрекламирует деревню так, что увидеть сказочное место отдыха приедет знаменитый певец.

Кроме того, Дядя Фёдор сменил голос - его теперь озвучивает сын Жукова Энджел, недавно ставший ведущим собственного шоу. Кстати, накануне вышел трейлер сериала "Плакса", где дочь Жукова Ника играет главную роль. Тем временем сам Сергей готовится стать отцом в пятый раз.