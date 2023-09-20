Что известно о новом сезоне "Американской истории ужасов"

"Американская история ужасов" ("АИУ")— один из наиболее успешных и долгоиграющих телевизионных проектов. Каждый сезон задуман как мини-сериал с новыми героями и собственным сюжетом, связывает все воедино лишь участие постоянных актеров, а также пугающая атмосфера, где вымысел сценаристов переплетается с реальными фактами из истории США.

Первые серии вышли на канале FX еще в 2011-м — все эти годы создателям "АИУ" Райану Мерфи и Брэду Фалчуку удается удерживать высокий рейтинг шоу, приглашать на съемки звезд первой величины и удивлять фанатов неожиданными сюжетами. Новый сезон расскажет о женщине, которая уверена, что загадочный незнакомец пытается помешать ей родить ребенка. Рассказываем, что еще известно о сериале.

Особенности "Американской истории ужасов"

О создании "АИУ" Райан Мерфи и Брэд Фалчук задумались еще в 2000-х, но тогда фокус их внимания переключился на другой совместный проект — совершенно противоположный по настроению, музыкально-комедийный сериал "Хор". К своей идее продюсеры вернулись в 2011 году, после премьеры Фалчук заявил:

"Мы хотели, чтобы люди были немного вне равновесия после просмотра".

Сериал изначально задумывался как антология, где в один сезон из 9–13 серий укладывается самостоятельная история. Лишь изредка герои прошлых "глав" появляются в следующих — так, например, было в "Апокалипсисе", где спустя много лет о себе напомнили персонажи из "Дома-убийцы" и "Шабаша".

С классическими хоррорами "Американскую историю ужасов" роднит выбор тем и локаций: за эти более чем десять лет зрители видели и готический особняк с призраками, и жуткую психбольницу, и заброшенный детский лагерь с маньяком, и отель с кровавыми убийствами.

Отличает "АИУ" от типичных фильмов ужасов бóльшая психологичность (постепенно мы узнаем предыстории большинства героев), затрагивание актуальных тем наподобие проблемы неравенства, шовинизма, тирании, а еще меньшее количество клише — Фалчуку и Мерфи удается так выстраивать истории, что сюжет неожиданно поворачивается и затягивает сильнее, чем в детективе.

Еще одна характерная черта сериала — канва из событий, которые на самом деле происходили в Америке. Например, в сезоне "Культ" (2017) зловещая история разворачивается на фоне победы Дональда Трампа на выборах, при этом главная героиня до сих пор страдает фобиями, развившимися у нее из-за терактов 2001 года. Колония Роанок, о которой рассказывается в одноименном шестом сезоне, в действительности существовала, а затем загадочно исчезла.

Прототипом безумного доктора Ардена в "Психбольнице" стал нацистский врач Йозеф Менгеле, ставивший эксперименты над узниками Освенцима, а некоторые героини "Дома-убийцы" были списаны с реальных жертв маньяков. Такие отсылки к действительности можно найти практически в каждом сезоне "АИУ".

Что известно о двенадцатом сезоне

Детали сюжета создатели сериала держат в тайне, однако известно, что новый сезон называется Delicate и его сценарий написан по мотивам книги Даниэля Валентайна Delicate Condition ("Деликатное состояние"). Этот роман рассказывает историю актрисы по имени Анна. Она мечтает забеременеть, прикладывает для этого все усилия и решается на ЭКО, но ее планам будто бы не суждено сбыться: жизненно важные лекарства теряются, врачи без ее ведома отказываются от нее. Анна подозревает, что некто преследует ее и идет на все, лишь бы она не родила ребенка. Угрозы и странные обстоятельства вынуждают героиню покинуть дом в Бруклине и скрыться в маленьком городе. Когда Анна узнает от врача, что у нее был выкидыш, она убеждает его, что все еще беременна. Сходит ли женщина с ума, или она действительно стала жертвой некоего заговора, остается загадкой.

Прежде каждый новый сезон сериала представлял собой оригинальную историю, придуманную Райаном Мерфи и Брэдом Фалчуком. С Delicate все иначе — в основу впервые легла книга, а сценаристом и шоураннером стала Хэлли Фейффер. Ранее Мерфи и Фалчук приглашали ее для работы над еще одним своим проектом — похожим по стилистике сериалом "Американская история преступлений". Создавая сценарий для "АИУ", Фейффер не стала опираться лишь на роман и ввела новых персонажей, одного из них сыграет Ким Кардашьян.

"Хэлли Фейффер написала забавную, стильную и, в конечном счете, ужасающую роль специально для Ким, и этот сезон амбициозен и не похож ни на что, что мы когда-либо делали", — поделился Мерфи в интервью The Hollywood Reporter.

В главной роли, скорее всего, мы увидим звезду "Американской истории ужасов" Эмму Робертс — в Сеть выложили кадры со съемок, где у актрисы виден накладной живот. Еще одну ключевую героиню, судя по тизеру, сыграла модель Кара Делевинь. Кроме того, в июле подтвердилось, что к актерскому составу присоединилась Деми Мур.

Также известно, что в сериале снялись Мэтт Зукри и Закари Куинто, который прежде участвовал в съемках "Американской истории ужасов". Есть информация, что к проекту вернулись Лесли Гроссман и Билли Лурд — их зрители видели в пяти предыдущих сезонах, а также Денис О'Хэр, снявшийся уже в семи сезонах "АИУ". А вот Эвана Питерса, Сару Полсон и Лили Рэйб — актеров, которые играли в сериале с самого начала на протяжении девяти сезонов и, можно сказать, стали лицом проекта, — в Delicate мы не увидим.

Стоит отметить, что создатели "Американской истории ужасов" к теме таинственной беременности обращаются не впервые — в "Доме-убийце" главная героиня родила ребенка от Антихриста. Будет ли это еще одна история в духе "Ребенка Розмари", узнаем, когда сериал станет доступен в России.