В чем причина успеха сериалов из Турции и какие стоит смотреть

Еще в марте этого года "РГ" фиксировала - растет количество сериалов турецких, индийских, корейских и из других стран и на отечественном ТВ, и в российских онлайн-кинотеатрах. Ушли голливудские проекты, а также те, которые представляют теперь России страны. Место освободилось, и оно стремительно заполняется.

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"РГ" весной провела на фестивале стриминговых сервисов Original + круглый стол, посвященный этому явлению: тезисы разошлись на цитаты в разных CМИ, спикеров стали приглашать и на другие дискуссии. Тему подхватили, но сейчас - осенью - мы не можем не зафиксировать, что набирает обороты интерес именно к турецким сериалам. Российские зрители открыли для себя то, на что у них раньше не было времени и возможностей.

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Турецкий контент уже давно отмечен на международных рынках и фестивалях. Эта страна входит в топ лидеров в данном направлении. В Турции делают сериалы с прицелом на экспорт еще в момент их создания, и отметим два направления: первое - сериалы исторические, такие, как "Великолепный век" и его продолжение "Великолепный век. Империя Кесем" или "Восход Османской империи"; второе направление - сериалы, повествующие о современных героях.

Примеры: "Черно-белая любовь", "Ранняя пташка" и другие. В Турции сегодня снимают фильмы и сериалы и как оригинальный контент для ведущих мировых онлайн-кинотеатров мира. И в России: и на телеканалах, и в онлайн-кинотеатрах выбор турецких сериалов все больше, и они все востребованее.

Турецкие сериалы сегодня завоевали в мире огромную популярность, они транслируются в 150 странах, занимая второе место после американских

Хитами в нашей стране на данный момент (потому что несколько лет назад, когда канал "Домашний" показывал "Великолепный век", буквально пустели улицы) можно назвать два сериала.

Первый - "Постучись в мою дверь" - этот проект показал в России такие цифры просмотров (в прошлом году был первым в рейтинге по итогам года, по информации Кинопоиска), что уже снимается его отечественная версия, и ее вовсю раскручивают еще в процессе создания.

Второй сериал - "Зимородок" - он идет на канале НТВ и собирает огромнейшую аудиторию. Новый сезон "Зимородка" доступен в онлайн-кинотеатре Иви. Также "Зимородок" можно смотреть и на Okko. А в целом турецкий контент в России больше всего смотрят еще и на таких площадках, как more.tv и сайте телеканала "Dомашний".

Лео Канделаки дебютирует в роли менеджера певицы

Сразу после новости о том, что снимается российская версия сериала "Постучись в мою дверь", вокруг проекта появилось множество слухов, большинство из которых было связано с попытками угадать, кто же воплотит на российском экране образы Серкана Болата и Эды Йылдыз. Константин Крюков, Егор Крид, Лео Канделаки, Евгений Чебатков, Дина Саева - это далеко не полный перечень звезд, которым приписывали главные роли.

Однако слухи остались лишь слухами. До тех пор, пока в соцсети не просочилась информация со съемочной площадки. Затем авторы подтвердили официально: отечественную версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет актер Никита Волков - звезда сериала "Трудные подростки". Его партнершей на экране станет Лиана Гриба, известная по сериалам "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь" и "Триггер". Героиню Лианы в российской версии "Постучись в мою дверь" будут звать Саша.

Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский - друга главного героя. В роли менеджера известной певицы в проекте появится Лео Канделаки - сын Тины Канделаки, и это будет его дебют в кино.

Также к проекту присоединились Анна Невская, которая сыграет тетю главной героини, и Екатерина Волкова в роли мамы главного героя. То, что они с Волковым однофамильцы, вызывает улыбку, но это лишь случайное совпадение.

600 млн долларов заработали турецкие сериалы на международных рынках в 2022 году. Для сравнения - в 2011-м доход был в 10 раз меньше

Производством проекта занимается компания "Медиаслово" в партнерстве с АО "Газпром-Медиа Холдинг" и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут на платформах онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, а также - в эфире телеканала ТНТ.

Компетентно

Мир турецкого контента

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контракту онлайн-кинотеатра Ivi:

- Турецкий контент занимает отдельную большую нишу во многих странах мира. Сериалы проходят с высокими рейтингами в эфирах государственных каналов и на платформах в Испании, Румынии, Македонии, Латинской Америке и в странах Ближнего Востока. Российский рынок не исключение. Иви активно развивает турецкий сегмент. Наша аудитория смотрит драмы и романтические комедии: "Зимородок", "Если сильно полюбишь", "Клюквенный щербет", "Красивее, чем ты", "Правосудие", "Запретный плод", "Девушка за стеклом", "Семья" и другие. Именно с этих сериалов стоит начать. Если говорить о классике, то сериал "Запретная любовь" перевернул отношение зрителя к турецким сериалам во всем мире.

Что смотреть?

Сериал "Зимородок"

В основе сюжета история красавца и ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье. Бесконечные вечеринки, новые подружки - вот привычные будни праздного юноши. Поведение Ферита огорчает его дедушку, уважаемого бизнесмена Халиса Агу (Четин Текиндор). Чтобы обеспечить семью и добиться достойного положения, он тяжело работал и знает цену каждой монете. Когда же в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки. Он решает найти парню достойную невесту из родного Антепа. Выбор падает на серьезную красавицу Сейран (Афра Сарачоглу).

...В финальных сериях сезона Сейран и Ферит понимают, что поспешили с разводом и, кажется, назад дороги нет, но влюбленные не собираются сдаваться. Это приводит к череде событий: Абидин (Эрсин Арыджы) и Ферит пытаются украсть Суну (Берил Позам) со свадьбы, после чего происходит трагедия.

Во втором сезоне по сюжету после ранения Ферита доставляют в одну из больниц Стамбула и отправляют на операцию. Врачи предупреждают о том, что правая рука молодого человека может остаться навсегда парализованной. Семья винит в случившемся Сейран. Пока девушка и Ифакат ссорятся в больничной уборной, Гюльгюн подслушивает их разговор и узнает, что Сейран знает об отношениях Ифакат и Орхана. Боясь, что Сейран проболтается, Ифакат убеждает Халиса Агу в том, что Сейран и Ферит должны пожениться. На следующий день после свадьбы в особняк приезжают дочь и внук Халиса Аги из Лондона, чтобы пожить вместе с ними.

Сериал "Клюквенный щербет"

По сюжету Доа и Фатих влюблены и мечтают пожениться. Для них незапланированная беременность девушки - лишь повод ускорить свадьбу. Но на пути у искренних чувств пары встает родня. Мама невесты руководит школой и придерживается весьма прогрессивных взглядов. Родители жениха - консервативные люди, для которых традиции - все. Влюбленной паре придется побороться за свое будущее и постараться примирить находящиеся на разных полюсах семьи.