Екатерина Волкова рассказала о завершении съемок «СуперИвановых»
Как сообщает boda, актриса Екатерина Волкова поделилась в своих социальных сетях радостной новостью.
Она рассказала поклонникам о том, что съемки первого сезона сериала «СуперИвановы» завершились. Она опубликовала видео из вагончика, показывая, как проходят последние подготовки.
В кадр случайно попала ее коллега Ольга Науменко. Волкова спросила, не против ли она съемки. Дело в том, что Ольга Николаевна была без макияжа, что не нравится многим артистам. Однако Науменко отметила, что прекрасно выглядит и все в порядке.
Стоит сказать, что 73-летняя актриса действительно находится в отличной форме. Ранее Волкова также показывала, как проходили съемки одной из сцен сериала с участием Науменко.