Екатерина Волкова рассказала о завершении съемок «СуперИвановых»

Как сообщает boda, актриса Екатерина Волкова поделилась в своих социальных сетях радостной новостью.

© Кадр из сериала «СуперИвановы»

Она рассказала поклонникам о том, что съемки первого сезона сериала «СуперИвановы» завершились. Она опубликовала видео из вагончика, показывая, как проходят последние подготовки.

В кадр случайно попала ее коллега Ольга Науменко. Волкова спросила, не против ли она съемки. Дело в том, что Ольга Николаевна была без макияжа, что не нравится многим артистам. Однако Науменко отметила, что прекрасно выглядит и все в порядке.