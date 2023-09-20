В Карелии снимается драма "Лихие" Юрия Быкова
Сейчас съемочная группа нового сериала Юрия Быкова "Лихие" находится в Карелии - отсняв часть сцен в Кондопоге и Петрозаводске, команда отправилась в Сортавалу. Карельский регион был выбран местом съемок как максимально похожий на Хабаровский край - основное место действия истории.
По сюжету, Павел Лиховцев, старший егерь, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и двенадцатилетний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.
Оператор-постановщик сериала - Глеб Вавилов, автор сценария - Олег Маловичко, продюсеры - Александр Цекало, Иван Самохвалов и Олег Маловичко.
Юрий Быков рассказывает, что самое удивительное в Карелии - то, что она невероятно напоминает Хабаровский край: "С одной стороны - удивительные красоты, а с другой стороны - прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта "Лихие". Потому что наша история происходит не в центральной России, где обычно происходит основная масса сюжетов, которые мы видим в российском кино и сериалах. А происходит на другом конце даже не то, чтобы страны, а именно мира - от Дальнего Востока до других континентов ближе, чем до Москвы. Это совершенно другая природа, совершенно другие привычки социальные, совершенно другие ментальные характеристики".
В карельской экспедиции принимает участие большинство актеров проекта: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Аскар Ильясов, Марина Васильева, Иван Фоминов и многие другие.
Аскар Ильясов, актер, исполнивший роль Ильяса, рассказывает:
"В Карелии играется как-то по-другому - я там не первый раз, и в Карелии играется - легче - не то слово, ты сильнее играешь, точнее. Карелия помогает играть, Карелия играет вместе с нами, благоволит актерской игре".
Анна Завтур, актриса, которая играет Лизу, делится впечатлениями:
"У нас тут по-настоящему лихие съемки - очень много вещей достаточно опасных, неожиданных, на которые в обычной жизни сложно решиться. Но после слов: "камера, мотор!" идешь и делаешь это, не задавая лишних вопросов, чтобы не подводить команду. Мы заражаемся решениями и идеями режиссера и хотим сделать максимально всё сочно, иногда существуя в этом на грани, как и персонажи нашего фильма".
Съемки сериала продолжатся в Карелии, а затем группа вернется в Москву. Премьера криминальной саги "Лихие" в онлайн-кинотеатре Okko запланирована в 2025 году.