В Карелии снимается драма "Лихие" Юрия Быкова

Юрий Быков рассказывает, что самое удивительное в Карелии - то, что она невероятно напоминает Хабаровский край: "С одной стороны - удивительные красоты, а с другой стороны - прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта "Лихие". Потому что наша история происходит не в центральной России, где обычно происходит основная масса сюжетов, которые мы видим в российском кино и сериалах. А происходит на другом конце даже не то, чтобы страны, а именно мира - от Дальнего Востока до других континентов ближе, чем до Москвы. Это совершенно другая природа, совершенно другие привычки социальные, совершенно другие ментальные характеристики".