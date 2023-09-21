Что известно о пятом сезоне сериала «Голяк»

Сериал «Голяк» или «Нищеброды» (Brassic) — британский комедийно-драматический сериал, который с 2019 года выходит на телеканале Sky. В премьерную неделю первую серию «Голяка» посмотрели более 1,6 миллиона человек — таким образом, сериал стал самым успешным проектом телеканала за последние семь лет. «Голяк» рассказывает о приключениях банды британских воров, которая живет в небольшом провинциальном городке.

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Зрители и критики высоко оценили сериал за его яркий сюжет, самоиронию и меткий черный юмор — шоу продлили на пятый сезон. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете нового сезона, какие актеры вернутся к своим ролям в продолжении «Голяка» и когда пятый сезон выйдет на экраны.

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Сюжет сериала «Голяк»

Действия сериала разворачиваются в Хоули — вымышленном городке на северо-западе Англии. Это классическая уездная «глубинка», где молодым людям сложно добиться серьезных успехов и построить спокойную обеспеченную жизнь.

«Голяк» рассказывает о компании друзей, которые ведут преступный образ жизни — они проворачивают аферы и занимаются мелкими кражами, чтобы заработать немного денег на жизнь. Несмотря на то, что героям уже около 30 лет, они часто ведут себя как подростки — ищут легкой наживы и стремятся сбежать от ответственности.

В центре сюжета на протяжении всех сезонов находится Винсент «Винни» О’Нил (Джозеф Гилган) — неуравновешенный молодой мужчина с биполярным расстройством. Причиной его проблем с ментальным здоровьем стало тяжелое детство — отец-алкоголик и рано ушедшая мать, у которой также были диагностированы психические проблемы.

Вместе с Винни в опасные приключения попадают и его друзья — в начале первого сезона британская банда переходит дорогу местному криминальному авторитету, позже связывается с наркоторговцами, а Винни даже попадает в тюрьму.

Герои «Голяка» постоянно угождают во все новые неприятности: за четыре сезона британские аферисты, например, крали пони и пчел, организовывали свадьбу и открывали стриптиз-клуб

Что известно о сюжете пятого сезона «Голяка»?

В пятом сезоне сериал продолжит историю Винни и его друзей. «Винни и его банда столкнутся с последствиями их связей с опасными братьями МакДонах и могущественным наркоторговцем Манолито», — раскрывает детали анонс телеканала Sky. Ожидается, что в новом сезоне в команде аферистов появятся новые герои.

Приключения британских мошенников должны стать еще масштабнее, а юмор острее, рассказывает исполнительный продюсер «Голяка» Дэвид Ливингстон.

Кто может в это поверить? Пятый сезон. Единственное, что мы можем сделать — стать еще более дерзкими и амбициозными, чем раньше. Никто не собирается почивать на лаврах. Пятый сезон будет нашим лучшим. Это классический «Голяк»

Дэвид Ливингстон – исполнительный продюсер сериала «Голяк»

В продолжении сериала банда столкнется с новыми опасными приключениями и параллельно попытается отыскать лучшего друга Винни, Дилана Голдинга (Дэмиен Молони) — в финале четвертого сезона он был похищен наемниками, его местоположение неизвестно.

Какие актеры сыграют в пятом сезоне «Голяка»?

Ожидается, что к своим ролям вернутся практически все ключевые герои истории.

Джозеф Гилган — Винсент «Винни» О’Нил, главный герой сериала и по совместительству главарь банды. Эксцентричный, но преданный своим друзьям аферист. Живет в хижине в лесу, страдает от биполярного расстройства. Мишель Кигэн — Эрин Крофт. Молодая мать-одиночка, которая растит восьмилетнего сына Тайлера. Эрин мечтает получить образование и пытается вырваться из Хоули, чтобы дать сыну лучшее будущее. Долгое время встречалась с Диланом, но при этом испытывает симпатию к Винни. Том Хэнсон — Лесли «Карди» Тик. Добрый и неуверенный в себе член банды, который часто подвергался насмешкам из-за проблем с лишним весом и заиканием. Живет в квартире над магазином, где готовят кебабы — он очень любит это место и чувствует там себя в безопасности. Обеспечивает банду снаряжением и достает необходимые для афер вещи. Аарон Хеффернан — Эшли «Эш» Деннингс, самый физически развитый участник банды, который способен за считанные секунды перейти от слов к драке. Он боец с цыганскими корнями, его родители были бродягами. Скрывает свою ориентацию от семьи, потому что боится их осуждения. Парт Такерар — Джейхан «Джей Джей» Джовани. Автомеханик, который продает ворованные запчасти — банда поставляет ему угнанные авто, которые он позже самостоятельно разбирает. Мусульманин из индийской семьи. В банде занимает роль механика-изобретателя, лучше всех разбирается в технике. Райан Сэмпсон — Томмо, заядлый холостяк, директор ночного клуба. Ведет развязный образ жизни и делает только то, что сам хочет.

К своей роли также вернется Доминик Уэст — он играет врача общей практики, который пытается помочь Винни, но не дает ему реально полезных советов. Также в шоу вновь появлятся Джоэнна Хигсон в роли стиптизерши Шугар и Стив Эветс, играющий фермера по имени Джим.

В интервью Radio Times Дэмиен Молони, исполнитель роли Дилана, рассказал, что его персонаж больше не будет одним из главных героев сериала: «Мне кажется, это очень захватывающе для шоу — потерять члена команды и посмотреть, как это повлияет на групповую динамику».

При этом Молони подтвердил, что в пятом сезоне зрители все же ненадолго его увидят — однако пока непонятно, как именно Дилан вернется на экраны.

Когда выйдет пятый сезон «Голяка»?

26 августа 2023 года на YouTube-канале Sky TV вышел официальный трейлер сериала «Голяк», где и была раскрыта дата выхода новых серий шоу.

Пятый сезон сериала «Голяк» выйдет 28 сентября 2023 года.

Новый сезон сериала «Голяк» будет состоять из восьми серий по часу.

Также в конце 2023 года «Голяк» получит свой первый рождественский эпизод, который продолжит историю пятого сезона. В специальной серии одну из ролей сыграет Имельда Стоун, известная благодаря роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона».

Когда выйдет пятый сезон «Голяка» в России?