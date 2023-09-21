Культовую «Кибердеревню» превратили в сериал. Чего от него ждать?

23 сентября на «Кинопоиске» состоится премьера «Кибердеревни», комедийного сериала по мотивам популярного YouTube-шоу, сочетающего в себе эстетику российского провинциального быта с фантастическими устройствами из вселенной «Звездных войн» или какого-нибудь «Бегущего по лезвию 2049». Что из этого вышло — рассказывает «Лента.ру».

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2085 год. Молодые энтузиасты Коля и Костя снимают для инвесторов рекламный ролик о своем амбициозном стартапе «Ижевск Дайнемикс», располагающемся, как когда-то Microsoft и Amazon, в гараже. Коля заканчивает настройку аппарата по перемещению сознания из одного существа в другое. Его напарнику не терпится испытать изобретение на людях, а потому он приводит в гараж старичка, готового пожертвовать собой ради науки (но, узнав о рисках для жизни, попросит за это дополнительную сотку рублей). Эксперимент, впрочем, проваливается. И тут Коля предлагает совершенно новый разворот для стартапа — создавать дешевых роботов-помощников, которых сможет позволить себе любой житель планеты. «А если не получится, возьмем участок на Марсе. Будем курочек разводить», — шутит молодой ученый.

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Прошли десятилетия. Поседевший Коля (Сергей Чихачев) и вправду переехал на Марс, где вместе с женой и двумя дочерьми ведет хозяйство на ферме «Рязань Каунти» — озеленяет безжизненную планету, добывает электроэнергию из березового сока, выгуливает QR-коров (QоRов?), потягивает настойку из генно-модифицированного чайного гриба, починяет роботов. Идиллию нарушает неожиданно нагрянувший космический флот «Ижевск Дайнемикс» во главе с раздобревшим Костей (Григорий Скряпкин) — на месте фермы найдены залежи редких ресурсов, которые экс-напарник Коли, ныне единоличный владелец фирмы, намерен во что бы то ни стало добыть. Бывшие друзья в перепалке, переросшей в потасовку, случайно задевают пылящийся в амбаре аппарат по перемещению сознания — и глава «Ижевск Дайнемикс» оказывается в теле маленького робота-уборщика (который начинает говорить голосом Сергея Бурунова).

«Кибердеревня» родилась из вирусного видео, появившегося на YouTube-канале birchpunk в ноябре 2020 года, когда чуть ли не весь интернет горел в ожидании выхода видеоигры Cyberpunk 2077. В снятом по лекалам вступительной сцены «Бората» ролике соавтор передачи «От винта!» Сергей Чихачев на ломаном английском зазывает переселенцев на марсианскую ферму, чрезвычайно похожую на российское село, но с хай-теком и роботами. «Говорят, что у нас плохие дороги. Это полная чушь, они нам вообще не нужны», — рассказывает на камеру Чихачев за рулем трясущейся летающей «буханки», — «Но турбулентность все равно есть». На фоне тем временем звучит стилизованная под русскую народную песня ансамбля «Ваня» со строчками «Ой, железная ты птица, не понять тебе меня, все летает над землицей, коптер — птица без гнезда».

«Русская кибердеревня» делалась на чистом энтузиазме, Сергей Васильев. В более поздних роликах появились рекламные интеграции. По словам Васильева, идея соединить фактуру русской деревни и стиль киберпанка родилась с появившегося в беседе шуточного вопроса по Филипу К. Дику: «Снятся ли кибердояркам электрокоровы?»

Российское село с роботами стало одновременно и увлекательным новшеством, которого мы еще не видели, и каноническим воплощением киберпанка, основным критерием которого с 1980-х считается синтез высоких технологий с низким уровнем жизни. Не менее важной особенностью YouTube-шоу оказалось и то, что создатели над этим самым уровнем жизни довольно остроумно и злободневно шутили

За первые пару дней «Русская кибердеревня» собрала на YouTube свыше двух миллионов просмотров, а на момент написания материала — почти 14 миллионов. Но на одном видео создатели не остановились. За последующий год на канале появились созданные по схожей схеме ролики «Русский космопоезд», знакомящий зрителей с прелестями транспланетного плацкарта, «Россия завтра» в стилистике новостной передачи по российскому гостелеканалу, а также выпуски про кибермилицию, кибербольницу и кибермузей. В клипах с хронометражем не более 10 минут фигурировали YouTube-селебы и профессиональные актеры — Badcomedian, Гарик Харламов, Виталий Наливкин, Сергей Епишев и многие другие.

Сериал «Кинопоиска» объединяет эти сюжеты в эдакий роуд-муви о путешествии двух ненавистных друг другу персонажей — на манер комедии «Самолетом, поездом, машиной». Объединяет в прямом смысле — судя по первой паре эпизодов, большинство удачных шуток в «Кибердеревню» перекочевали прямиком из YouTube-шоу. Юмор и в сериале, и в интернет-роликах в основном строится на визуальных гэгах вроде исполинской шины-лебедя, возвышающейся над марсианскими панельками, черной дыры в уличном сортире или QR-кода на корове.

Этот парад крайне нестыдного CGI в сочетании с российской действительностью, хоть и представленный с меньшим размахом, был главной изюминкой YouTube-шоу — прямо как декорации перенесенной в современность Российской империи в итоге остались главным достоинством адаптации романа Бориса Акунина «Фандорин. Азазель» от того же «Кинопоиска». Но в данном случае отполированный перенос на стриминг с добавлением не сильно оригинальной истории выглядит продуктом вторичным и совсем не обязательным. Заключенный в теле робота-уборщика заносчивый толстосум Костя оказывается, по сути, в той же ситуации, что и персонаж Павла Деревянко в «Домашнем аресте», и ждет его, судя по всему, ровно такой же путь к искуплению собственной корпоративной (читай — чиновничьей) сущности.

Кроме того, хотя сериал «Кинопоиска» и заимствует шутки из оригинала, по сравнению с шоу на YouTube он значительно убавил в провокативности, отчего потерял и в шарме

Все это наталкивает на мысли о том, что, быть может, «Кибердеревня» куда комфортнее чувствовала бы себя и далее в формате сетевого скетч-шоу, не обремененного ни общей сюжетной линией, ни самоцензурой, сопутствующей ныне релизу на любом отечественном стриминге. По крайней мере, в российском сегменте интернета есть успешный пример того, как собранные в формат скетч-сериала вирусные видео привлекли еще большую аудиторию, — речь, конечно, о шоу «Внутри Лапенко», выходившем на YouTube с 2019-го по 2021 год.

Выход на стриминги можно назвать новой вехой для команды крайне талантливых энтузиастов, прославившихся на весь интернет оригинальным проектом. Для самого же сериала это, скорее, шаг в сторону. Впрочем, не исключено, что с последующими эпизодами «Кибердеревня» раскроет новые грани. Авторы обещали расширить вселенную YouTube-шоу, развернув действие каждой новой серии в новых декорациях. В сети команда birchpunk представила только шесть сеттингов, а сериал «Кинопоиска» будет насчитывать целых десять эпизодов — так что будем надеяться, что путешествие Коли и Робокости в итоге приведет их в какую-нибудь совершенно новую вселенную.