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Режиссер продолжения «Папиных дочек» высказался о работе с актерами-детьми

Режиссер «Папиных дочек. Новые» Александр Жигалкин рассказал в беседе с moslenta.ru, что старался дать любовь каждому ребенку-актеру на съемках сериала.

Режиссер продолжения «Папиных дочек» высказался о работе с актерами-детьми
© Газета.Ru

Жигалкин отметил, что ему помог в работе над проектом его опыт многодетного отца. Он отметил, что ко всем детям-актерам нужен разный подход. Также им необходимо уделять большое количество внимания и любви.

«Надеюсь, что все участники процесса получили от меня эту любовь. Уж я от них ее точно получил», — заявил режиссер.

Жигалкин воспитывает троих детей с актрисой Светланой Антоновой — дочерей Таисию и Аглаю и сына Арсения. У него также есть 31-летняя дочь Полина от артистки Дарьи Поверенновой.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября. В предстоящих сериях Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

Ранее актер Филипп Бледный пообещал больше шуток во втором сезоне «Папиных дочек».

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