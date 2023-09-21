Вышел трейлер финального сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

«Бойтесь ходячих мертвецов» — приквел культовых «Ходячих мертвецов», события которого разворачиваются в Лос-Анджелесе в первые дни эпидемии. Шоу рассказывает о семье матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк и разведённого учителя Трэвиса Манавы, которые пытаются выжить в наступившем зомби-апокалипсисе.