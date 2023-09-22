О чем смеются «Трепачи»

На сервисе Premier вышла комедия о дружбе начинающего стендапера с ворчливым советским сатириком. Как шутить, будучи свободным человеком, и каким получилось возвращение харизматичного дуэта Юрия Стоянова и Глеба Калюжного?

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Стоянов и Калюжный ранее вместе снимались в ставших хитом «Вампирах средней полосы». «Трепачи» — о встрече двух эпох: современного провинциала — стендапера Дани — и популярного советского сатирика. Наивный, простодушный Даня переезжает в Москву из Саратова, мечтает стать звездой и доказать своей бывшей, чего он стоит. Парень попадает в квартиру к пожилому комику благодаря его приятельнице, которую сыграла Роза Хайруллина.

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«Старики не могут шутить по-новому, а молодые так и не научились», — говорит герой Стоянова. Сериал, кажется, намерен это опровергнуть. Многое здесь держится на шутках, которые придумал сам Юрий Николаевич. На премьере сериала в Сочи я спросила у Юрия Стоянова, чем его привлекает работа с молодыми актерами, в частности с Калюжным:

— Он может учиться у меня ремеслу, законам существования на сцене или в кадре. Чему я могу научиться у него? Глубинному пониманию, как шутить, будучи свободным человеком. Они другие. Они выросли в другое время. Мы говорим о шутках, я очень не люблю вообще это слово, но давайте скажем так — о юморе. Вообще о работе нашей в ситуации полной несвободы: как быть на плаву, как быть интересным, когда главное слово «нельзя». А мне интересно, как быть непохабным, востребованным, неглупым в ситуации, когда все можно. Вот чему я пытаюсь научиться у них. Немногие из них соответствуют этому. Но есть счастливые исключения.

— А сейчас время полной свободы или все-таки стриминги чем-то ограничены?

— Нет-нет, я сказал, что они выросли в ситуации свободы. Дальше я ставлю троеточие.

Многие упрекнули Premier в копировании коллег. Дескать, тандем, который сработал один раз в другом сериале, не может «выстрелить» дважды. Кому-то кажется, что Стоянов в своих последних проектах стал заложником образа. А вот главный редактор проекта «Кино-театр.ру» Жан Просянов считает, что таких дуэтов, как Стоянов — Калюжный, должно быть больше:

«Конечно, до высот «Вампиров средней полосы», до той драмы, которая там была, сериал «Трепачи» не дотягивает. Но, как мне кажется, это очень легкая, ненавязчивая комедия о том, что такое юмор вообще в принципе, из каких ситуаций он складывается и как с юмором смотреть на мир. Самое главное в этом сериале — это то, как герой Юрия Николаевича Стоянова разбирает шутки героя Глеба Калюжного, как он показывает, как докручивать шутку, ради этих вещей сериал и стоит смотреть. Люди старшего поколения будут смотреть из-за Стоянова, хотя, мне кажется, Юрий Стоянов сегодня рок-звезда для любого жителя России, который смотрит сериалы, люди старшего поколения вспомнят, как они смотрели репризы Карцева, может быть, Хазанова. А у Калюжного своя аудитория как у артиста и как музыканта. Мне кажется, тут проект, который должен собрать у экранов всю семью», — заявил главный редактор проекта «Кино-театр.ру» Жан Просянов.