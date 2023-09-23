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Появились первые фото со съемок продолжения "Счастливы вместе"

В этом месяце было объявлено о старте съёмок сериала "Букины" - продолжения культового ситкома "Счастливы вместе", которым занимаются братья Андреасян для телеканала ТНТ.

Появились первые фото со съемок продолжения "Счастливы вместе"
© Российская Газета

К своим ролям вернулись Наталья Бочкарёва, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. К ним присоединился Михаил Тарабукин из "Кухни", играющий ухажёра Светки - героини Сагаловой.

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Съёмки сцен с ними и запечатлены на первых фотографиях со съёмочной площадки проекта. Их публикует "СтарХит".

Напомним, Юлии Захаровой и Павла Савинкова в ролях Лены и Толика Полено в новом шоу не будет.