Появились первые фото со съемок продолжения "Счастливы вместе"
В этом месяце было объявлено о старте съёмок сериала "Букины" - продолжения культового ситкома "Счастливы вместе", которым занимаются братья Андреасян для телеканала ТНТ.
К своим ролям вернулись Наталья Бочкарёва, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. К ним присоединился Михаил Тарабукин из "Кухни", играющий ухажёра Светки - героини Сагаловой.
ТНТ 4
Съёмки сцен с ними и запечатлены на первых фотографиях со съёмочной площадки проекта. Их публикует "СтарХит".
Напомним, Юлии Захаровой и Павла Савинкова в ролях Лены и Толика Полено в новом шоу не будет.