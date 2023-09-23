Появились первые фото со съемок продолжения "Счастливы вместе"

В этом месяце было объявлено о старте съёмок сериала "Букины" - продолжения культового ситкома "Счастливы вместе", которым занимаются братья Андреасян для телеканала ТНТ.

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ТНТ 4

Съёмки сцен с ними и запечатлены на первых фотографиях со съёмочной площадки проекта. Их публикует "СтарХит".