Стриминговый сервис Netflix представил трейлер предстоящего документального сериала «Жизнь на нашей планете», который расскажет об истории животного мира на Земле.

Проект будет сочетать CGI-элементы и игровое кино. Продюсером сериала выступил Стивен Спилберг, а роль рассказчика взял на себя Морган Фримен.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.