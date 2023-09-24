Появились первые кадры со съемок продолжения «Счастливы вместе»

Первые кадры со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе» появились в сети. Их опубликовали в Telegram-канале «Селеба News».

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На фотографиях запечатлена 37-летняя актриса Дарья Сагалова, которая исполняет роль Светы Букиной (дочери Гены и Дарьи Букиных). В роли ее спутника выступил 42-летний актер Михаил Тарабукин, который известен игрой в комедийных сериалах «Кухня», «Универ: 10 лет спустя» и «Отель Элеон».

Согласно планам продюсеров, новый сериал должен быть выпущен до конца 2023 года.