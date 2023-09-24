Сериал «Счастливы вместе» возвращается: когда ждать Букиных на экранах

В Сети появились первые кадры со съемочной площадки нового сериала «Букины», который станет продолжением горячо любимого всеми ситкома «Счастливы вместе». В новом проекте зрители увидят уже знакомых героев, а также новых персонажей.

© Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Роль очаровательной блондинки Светы Букиной снова сыграет актриса Дарья Сагалова, которая одна из первых согласилась принять участие в продолжении «Счастливы вместе». В ленте появится и Алексей Якин, который снова сыграет в «Букиных» Рому. Фанаты актера немного подшучивают над ним в соцсетях, подмечая, что герой Якина за несколько лет не только заметно повзрослел, но и обзавелся лысиной.

Сообщается, что в центре действия нового сериала окажутся именно дети Букиных, которые приведут в отчий дом свои вторые половинки. Например, молодого человека Светы Букиной сыграет Михаил Тарабукин, который известен по роли Федора из сериала «Кухня». Судя по фотографиям со съемочной площадки, герой Тарабукина будет показан как джентльмен. Он красиво ухаживает за своей возлюбленной, которая вернулась к родителям после нескольких лет самостоятельной жизни.

«Звездные родители» Даша и Гена Букины тоже вернуться на экраны в лице Натальи Бочкаревой и Виктора Логинова. А вот легендарные соседи Лена и Толик Полено, к сожалению, не появятся в сериале. Однако их отсутствие скрасит любимый всеми Барон, создатели ситкома нашли для этой роли нового пса.

Премьера первого сезона «Букиных» должна состояться до конца 2023 года. Возможно, что за этим последуют съемки второго и третьего сезонов, пишет dni24.com.