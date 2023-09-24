Стартовал показ сериала «Лада Голд», и я почему-то очень его жду. Хотя что значит — почему-то? Знаю, почему. Знаете, есть такое...

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Предчувствие хорошего кино. Может и не сбыться, конечно. А вдруг? Жду его из-за встреч с артистами, которые обещают в очередной раз удивить. Номер один — Даниил Воробьев. Бесподобный, неповторимый актер, у нас сейчас вообще эпоха Воробьева — снимается он много, везде очень разный, как-то получилось не затереться в одноплановых ролях, и потому каждый раз блистает. Жду из-за Романа Евдокимова и Эльдара Калимулина, молодых, перспективных и также удивляющих.

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Из-за Прилучного — увидев его с золотой фиксой, поняла, что еще не все потеряно и бурная светская жизнь и слава главного российского «мажора» пока не позволила его личности аннигилировать. О чем же будет кино? Тольятти, 1999 год. Бандит Мидас (именно его играет Павел Прилучный, сияя золотым зубом) и милиционер Огурцов (Иван Фоминов) находятся в жестком противостоянии. Помимо прочего, о сведении личных счетов мечтают и свои: Мидас «наколол» братков, уведя у них золотой «общак». Но сейчас везет Огурцову: он отправляет всю банду за решетку.

Перед «посадкой» дед Мидас (ну как-то, правда, на деда не тянущий) рассказывает внуку Артуру сказку о золотой лошади, которую спрятал от своих «рыцарей». А потом проходят годы. Артур деда не видел — он долгие годы жил в Амстердаме, откуда его внезапно переправляют аккурат к дяде Шамраю под не очень добрые и светлые очи. Шамрай (его-то и играет Воробьев) убежден, что Артур отлично знает, где общак. А тем временем Паша, внук милиционера Огурцова, обуреваемый мечтой об открытии типографии, но расправляющийся с долгами путем продаж наград деда, пытается сковырнуть с машины милицейскую наклейку и обнаруживает, что «Лада» отлита из золота — да, того самого.

Жизнь сводит Пашу и Артура, и они, не знающие, что у дедов их было общее прошлое, оказываются по одну сторону баррикад: им придется вместе противостоять тем, кто продолжает охоту за золотом. «Ладу Голд» снимал режиссер «Мажора в Сочи» Никита Власов, а сценарий он писал вместе с режиссером «И снова здравствуйте!» Егором Чичкановым.

По увиденным кадрам кажется — получилось лихо, но что важно — без героизации и возвеличивания бандитов, с чем у нас иногда бывает перебор. Юмор, конечно, циничен, но это не так страшно — пусть остренькое бодрит. Много реально смешного, когда слышен демонический хохот Даниила Воробьева — холодок бежит за ворот, но не рассмеяться нельзя. Шокируют и веселят абсолютно непредсказуемые образы Марины Зудиной и Стаси Милославской — никто не думал, что получатся такие классные дамочки из ОПГ.