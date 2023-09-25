Джейми Ли Кертис хочет сыграть во втором сезоне сериала «Ван Пис»

Актриса Джейми Ли Кёртис, известная по фильмам «Хэллоуин», «Правдивая ложь» и «Всё везде и сразу», выразила желание сыграть во втором сезоне сериала «Ван Пис». Со своим обращением актриса выступила в соцсетях.

По словам Кёртис, она хотела бы воплотить образ доктора Курехи. Актриса выложила фанатский арт с собой в роли персонажа и отметила, что после окончания забастовок попробует заполучить для себя эту роль и договориться с Netflix.

Как только забастовка будет урегулирована честным контрактом, я буду пытаться ради своих фанатов стать доктором Курехой.