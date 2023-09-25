Вышел тизер сериала "Цербер"

В основу сюжета легли исторические события, случившиеся после подавления восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году. После бунта власти пытаются поймать как можно больше декабристов, используя и тайных агентов, и доносчиков. На фоне этого в Петербурге кто-то решает поквитаться с доносчиками, а на месте преступления оставляет листок со строками из стихотворения Александра Пушкина.