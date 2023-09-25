Вышел трейлер седьмого сезона «Рика и Морти»

Создатели комедийного мультсериала «Рик и Морти» выпустили первый трейлер седьмого сезона сериала. В нём авторы показали множество эпичных моментов из грядущего продолжения — судя по всему, фирменный юмор останется на месте.

В седьмом сезоне главных героев — Рика и Морти — не будет озвучивать создатель сериала Джастин Ройланд. Онлайн-кинотеатр Hulu разорвал с ним контракт в январе после обвинений в домашнем насилии и неподобающем поведении. В марте с него сняли все обвинения, однако сервис всё же не стал заключать с ним новое соглашение.