Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»
Издание IGN представило собственный рейтинг лучших сериалов за всю историю кинематографа.
Первое место заняла полицейская драма «Прослушка», затем идёт культовый мультсериал «Симпсоны». Тройку замкнула история учителя-наркоторговца «Во все тяжкие».
20 лучших сериалов в истории по версии IGN:
- «Прослушка»;
- «Симпсоны»;
- «Во все тяжкие»
- «Секретные материалы»;
- «Твин Пикс»;
- «Клан Сопрано»;
- «Безумцы»;
- «Сумеречная зона»;
- «Игра престолов»;
- «Парки и зоны отдыха»;
- «Остаться в живых»;
- «Дрянь»;
- «Звёздный путь: Следующее поколение»;
- «Хранители»;
- «Сайнфелд»;
- «Баффи — истребительница вампиров»;
- «Чирс»;
- «Звёздный путь»;
- «Я люблю Люси»;
- «Бэтмен».
Полный рейтинг доступен по ссылке.
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