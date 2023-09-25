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Топ-100 лучших сериалов по версии IGN: в лидерах «Прослушка», «Симпсоны» и «Во все тяжкие»

Издание IGN представило собственный рейтинг лучших сериалов за всю историю кинематографа.

Топ-100 лучших сериалов по версии IGN
© Чемпионат.com

Первое место заняла полицейская драма «Прослушка», затем идёт культовый мультсериал «Симпсоны». Тройку замкнула история учителя-наркоторговца «Во все тяжкие».

20 лучших сериалов в истории по версии IGN:

  1. «Прослушка»;
  2. «Симпсоны»;
  3. «Во все тяжкие»
  4. «Секретные материалы»;
  5. «Твин Пикс»;
  6. «Клан Сопрано»;
  7. «Безумцы»;
  8. «Сумеречная зона»;
  9. «Игра престолов»;
  10. «Парки и зоны отдыха»;
  11. «Остаться в живых»;
  12. «Дрянь»;
  13. «Звёздный путь: Следующее поколение»;
  14. «Хранители»;
  15. «Сайнфелд»;
  16. «Баффи — истребительница вампиров»;
  17. «Чирс»;
  18. «Звёздный путь»;
  19. «Я люблю Люси»;
  20. «Бэтмен».

Полный рейтинг доступен по ссылке.

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