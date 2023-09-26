Сериал "Большой дом" Егора Кончаловского выйдет онлайн
Восьмисерийный художественно-документальный исторический детектив "Большой дом" режиссера Егора Кончаловского, создан при поддержке Института развития интернета.
В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ в 40-60-е годы прошлого столетия. Авторам сценария были предоставлены архивные документы - многие из исторических фактов будут озвучены в картине впервые.
Главный герой "Большого дома" - подполковник КГБ Михаил Александрович Широков (Борис Хвошнянский). Одной из главных линий станет его противостояние диверсанту, бывшему карателю фашистской армии Александру Строганову по кличке Граф (Артур Ваха и Никита Волков).
Главные роли в сериале также исполнили Виталий Кищенко, Илья Коробко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссер и один из авторов сценария.
"Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Мы снимаем картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. "Большой дом" - это политический и исторический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн. Мы хотим честно взглянуть на работу КГБ и НКВД во время Великой Отечественной войны. Герои фильма - люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни", - рассказал режиссер-постановщик и соавтор сценария "Большого дома" Егор Кончаловский.
"Идею "Большого дома" я вынашивал более 10 лет. В 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде "Зигзаг", коллаборационистах, которые в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде. Они подделывали продуктовые карточки. К этому мы добавили еще дела, с которыми нам удалось познакомиться. Восемь серий нашего фильма - это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной сюжетной линией", говорит продюсер Павел Зубенко.
По сюжету фильма, в 1965-ом году Михаилу Широкову сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку.
В 1940-х, при помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы "Зигзаг" и "крота" в рядах милиции, Строганов должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание - взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель, старший лейтенант Еремеев предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965 году подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель - похищение крупного физика-ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу...
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