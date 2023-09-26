В центре Петербурга стартовали съемки триллера «Я ничего не помню»

В центре Петербурга стартовали съемки триллера про токсичные отношения «Я ничего не помню»
В Северной столице приступили к съемкам триллера «Я ничего не помню». Главную роль исполнит Владимир Веревочкин, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.
«Сериал «Я ничего не помню» – это история про нездоровые, про токсичные отношения, про нелюбовь, про то, откуда рождается насилие», – отметили представители онлайн-кинотеатра.
В десятисерийном триллере снялись Владимир Веровочкин, Ангелина Пахомова, Анна Бегунова, Денис Самойлов и другие. Режиссером стал Дмитрий Власкин. По сюжету главные герои Макс и Настя столкнулись с кризисом в отношениях. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает.
Напомним, что некоторое время назад под Петербургом снимали фильм «Майор Гром: Игра».