В центре Петербурга стартовали съемки триллера «Я ничего не помню»

В Северной столице приступили к съемкам триллера «Я ничего не помню». Главную роль исполнит Владимир Веревочкин , сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе онлайн-кинотеатра PREMIER.

«Сериал «Я ничего не помню» – это история про нездоровые, про токсичные отношения, про нелюбовь, про то, откуда рождается насилие», – отметили представители онлайн-кинотеатра.

В десятисерийном триллере снялись Владимир Веровочкин, Ангелина Пахомова, Анна Бегунова, Денис Самойлов и другие. Режиссером стал Дмитрий Власкин. По сюжету главные герои Макс и Настя столкнулись с кризисом в отношениях. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает.