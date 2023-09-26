Опубликован список 100 лучших телесериалов "всех времен"
В Сети появился очередной чарт лучших сериалов и телешоу за всю историю телевидения. На этот раз - в версии портала IGN. "Хит-парад" опубликован на сайте 25 сентября.
Как поясняется, в перечень вошли лишь те шоу, которые либо уже финишировали, либо находятся в эфире не менее десяти лет и "оказали значительное влияние".
Отметим, что верхний сегмент списка обошелся без сенсаций.
Первая строчка - "Прослушка". Второе - "Симпсоны", сериал, "влияние которого на ландшафт поп-культуры невозможно переоценить". Третье - "Во все тяжкие". Четвертое - "Секретные материалы" ("громогласный эталон культа"). Пятое - "Твин Пикс".
Далее - "Клан Сопрано" ("зрителя швыряет то в дрожь, то в слезы, то в хохот"), "Безумцы", оригинальная "Сумеречная зона", "Игра престолов" и ситком "Парки и зоны отдыха" - десятая позиция.
"Остаться в живых" (Lost) чуть-чуть не смог выбиться в чемпионы, заняв одиннадцатую строчку. После - циничная "Дрянь" с Фиби Уоллер-Бридж, "Стартрек: Следующее поколение", "Баффи - истребительница вампиров", оригинальный "Стартрек" (18-место). "Чертова служба в госпитале МЭШ" - 13-е. "Лучше звоните Солу", спин-офф "Во все тяжкие", - 33-е. "Ганнибал" - 38-е. На экваторе - "Коломбо", 50-я строчка.
Замыкает чарт - сотое место - взявшая два "Золотых глобуса" классическая семейная ретро-комедия "Счастливые дни", стартовавшая в 70-х и продержавшаяся одиннадцать сезонов. И действительно "оказавшая влияние": когда в одной из серий Фонзи (его сыграл Генри Уинклер) решает сходить в библиотеку, в ту же неделю после премьеры эпизода выдача членских карточек в библиотеках страны подскочила на 500%.