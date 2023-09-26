Опубликован список 100 лучших телесериалов "всех времен"

В Сети появился очередной чарт лучших сериалов и телешоу за всю историю телевидения. На этот раз - в версии портала IGN. "Хит-парад" опубликован на сайте 25 сентября.

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Как поясняется, в перечень вошли лишь те шоу, которые либо уже финишировали, либо находятся в эфире не менее десяти лет и "оказали значительное влияние".

Отметим, что верхний сегмент списка обошелся без сенсаций.