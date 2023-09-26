Опубликован трейлер юбилейных эпизодов «Доктора Кто»
Из нового трейлера можно узнать, куда двинется повествование популярного британского сериала в жанре научной фантастики «Доктор Кто». Проект вернётся в ноябре с тремя специальными эпизодами, приуроченными к 60-летию его появления на экране. Дэвид Теннант предстанет в роли Четырнадцатого доктора, а Шути Гатва в роли Пятнадцатого.
В новом трейлере можно также увидеть Нила Патрика Харриса, играющего Небесного Игрушечника - всесильного злодея, который появился на экране ещё в 1966-м году. Джемма Рейдгрейв воспроизведёт роль Кейт Летбридж-Стюарт.
Шоураннер Расселл Т. Дэвис сообщил, что история – это «всего лишь начало, поскольку действие начинает разгораться. Мы приближаемся к ноябрю с полным сюрпризов «Доктором Кто» как для фанатов шоу, так и для новых зрителей. Так что будьте начеку!». Новые эпизоды телесериала выйдут на Disney+.