Опубликован трейлер юбилейных эпизодов «Доктора Кто»

Из нового трейлера можно узнать, куда двинется повествование популярного британского сериала в жанре научной фантастики «Доктор Кто». Проект вернётся в ноябре с тремя специальными эпизодами, приуроченными к 60-летию его появления на экране. Дэвид Теннант предстанет в роли Четырнадцатого доктора, а Шути Гатва в роли Пятнадцатого.

В новом трейлере можно также увидеть Нила Патрика Харриса, играющего Небесного Игрушечника - всесильного злодея, который появился на экране ещё в 1966-м году. Джемма Рейдгрейв воспроизведёт роль Кейт Летбридж-Стюарт.