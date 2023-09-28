Появились дата премьеры и трейлер 4-го сезона "Настоящего детектива"

Канал HBO опубликовал свежий трейлер и дату премьеры нового сезона культового сериала "Настоящий детектив". Он стартует 14-го января будущего года.

Короткое видео демонстрирует гендерно и расово актуализированный состав детективов. Тревожная атмосфера и фирменная стильная манера съемки, впрочем, не изменились.

Сюжет нового сезона строится вокруг исчезновения сотрудников арктической станции. Распутывать клубок кровавых и загадочных событий предстоит героиням Джоди Фостер и Эванджелин Наварро.