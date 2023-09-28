Названа дата выхода второго сезона "Дома дракона"

По данным издания, все восемь серий на сегодняшний день сняты. Но впереди немало работы. Ожидается, что премьера второго сезона состоится летом 2024 года, если, конечно, HBO не изменит свои планы.

Напомним, что "Дом дракона" стал приквелом ставшего культовым сериала "Игра престолов". В нем рассказывается история семьи Таргариенов и борьбы за власть между двумя ветвями. Это происходит за двести лет до событий, которые были в "Игре престолов". Главные роли в"Доме дракона" исполнили Мэтт Смит, Рис Иванс, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и другие актеры.