Безбашенная Варнава и падшие Ашеры: пятерка главных сериалов октября

Забастовка сценаристов Голливуда, длящаяся почти 150 дней, официально завершилась. Наконец-то, многие ранее поставленные на паузу проекты, вернутся к жизни, что не может не радовать. Октябрь обещает зрителям нагнать немного жути, потому как впереди нас ждет Хэллоуин, но среди новинок второго осеннего месяца имеются и те, которые готовы не только напугать, но и развеселить. И особенно приятно, что в этой обойме страшилок есть хоть что-то светлое от создателей российских сериалов. Смотреть подано!

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1. «Безбашенная» (с 1 октября на KION)

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Уверены, что с выходом этого проекта туристический интерес к небольшому шахтерскому городку Таштагол, что находится на юге Кемеровской области, значительно возрастет, потому как действие нового комедийного сериала «Безбашенная» с участием Екатерины Варнавы, Евгения Цыганова и Юрия Чурсина происходит именно в этом богом забытом местечке.

Виктория (блистательная Екатерина Варнава), жена успешного чиновника, буквально положившая всю свою жизнь на то, чтобы ее муж стал мэром Балашихи, внезапно узнает, что благоверный начинает борьбу за пост мэра сибирского городка Таштагол. Как настоящая жена декабриста, она отправляется за ним на край света, однако в результате ссоры и череды комических обстоятельств, теряет память и попадает в семью лесника Михаила, который один воспитывает троих детей. Воспользовавшись беспамятством героини, детишки сообщают ей, что она их мама… По секрету, две серии этого сериала мы уже посмотрели и отчаянно рекомендуем к просмотру!

2. «Падение дома Ашеров» (с 12 октября на Netflix)

Новый мини-сериал Майка Флэнагана, автора таких успешных проектов как «Призраки дома на холме», «Клуб полуночников» и «Полуночная месса», является своеобразной прощальной песней его сотрудничества с платформой Netflix – режиссер недавно подписал многолетний контракт с Amazon Prime Video и теперь свои идеи будет воплощать уже на новом месте.

В основу «Падения дома Ашеров» легли рассказы Эдгара Алана По. Сериал начинается с известия о том, что все дети главы фармацевтической компании Родерика Ашера умерли при жутких и загадочных обстоятельствах. И в этом деле замешана таинственная женщина, которая жаждет лишь одного – мести.

3. «Уроки химии» (с 13 октября на Apple TV+)

Легко ли быть женщиной-ученым в 1950-е годы? Это было время, когда общество считало, что место прекрасной половине человечества исключительно на кухне, а не в лаборатории за проведением химических опытов.

Элизабет Зотт (Бри Ларсон) оказывается в незавидном положения – она беременна, без денег и без работы. Героиня устраивается работать ведущей кулинарного шоу, в ходе которого начинать просвещать домохозяек науке. Со временем шоу становится настолько популярным, что постепенно разрушает общественные стереотипы и меняет жизнь многих людей к лучшему.

4. «Ужастики» (с 13 октября на Disney+)

Еще немного жутиков в преддверие Хэллоуина. Сериал «Ужастики» — это уже третья попытка экранизировать серию произведений писателя Р.Л. Стайна. Первая тоже была в качестве сериала, который выходил в 90-е годы, позднее были фильмы с участием актера Джека Блэка, однако большой популярности у зрителя они не сыскали. И вот третья реинкарнация.

На этот раз группе школьников придется бороться со случайно выпущенными на свободу сверхъестественными силами, которые собираются стереть их родной город с лица земли. Насколько очередная попытка реанимировать серию популярных книг окажется удачной, узнаем в скором времени. Хотя, судя по трейлеру, не стоит ждать от этого проекта чего-то оригинального. Впрочем, от Диснея большего и не ждешь.

5. «Тела» (с 19 октября на Netflix)

Одна жертва, четыре эпохи и четыре детектива. История вращается вокруг одного убийства, совершенного в разные временные периоды. Успешный сыщик 1890-х годов Эдмонд Хиллингхед, лихой авантюрист 1940-х годов Карл Уайтман, женщина-детектив 2010-х годов Шахара Хасан, и детектив Мейплвуд из далекого 2050 года. Всех этих героев связывает одно преступление, которое они должны раскрыть, чтобы спасти будущее. Любителям детектива, мистики и научной фантастики очень рекомендуем!