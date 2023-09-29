Полина Денисова и Анна Димова рассказали о съемках в «Папиных дочках»

Актрисы сериала «Папины дочки. Новые» Полина Денисова и Анна Димова вспомнили о курьезных случаях и рассказали, чем они похожи на своих героинь.

© Eva.ru

Анна Димова и Полина Денисова стали гостьями шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио. Самая известная учительница русского языка и литературы Людмила Михайловна читала стихи, а ее дерзкая ученица Соня Васильева демонстрировала вокальные данные. Ведущие поинтересовались, похожи ли артистки на своих героинь в реальной жизни.

«Я тоже обожаю поэзию, в этом мы схожи с Людмилой Михайловной, — поделилась Анна Димова. — Люблю читать стихи и учить их наизусть. В детстве я очень любила Лермонтова. В этом мы точно близки».

Полина призналась, что когда-то была похожа на свою героиню, но сейчас ей непросто вернуться на 5 лет назад.

«Мне, на самом деле, уже 19 лет, и всю эту независимость, бойкость и дерзость я специально включала в себе во время съемочного процесса. А в 14 лет мы с ней были очень схожи. Это сейчас я спокойная, умеренная, а тогда была такая же шумная и безбашенная», — рассказала Полина Денисова.

Веснушка и Кипятоша воспользовались случаем лично поздравить Анну, которая как раз в день эфира, 28 сентября, отмечала свой день рождения, а также расспросили актрис про курьезные случаи на съемочной площадке.

Именинница поделилась историей о том, как, благодаря съемкам в «Папиных дочках», в ее жизни появился кот, который живет с ней уже 17 лет.

«Мы вытащили котенка — он плакал в канализационном колодце. Я назвала кота Кот, поселила в гримерке Андрея Леонова, но у того оказалась аллергия… В результате ему пришлось уступить гримерную моему коту», — с благодарностью вспомнила актриса.

Не обошлось без курьезов и на съемках нового сезона. Оказывается, в одной из сцен в школе детей поливали из огнетушителя сметаной. Полина рассказала, чем в итоге это обернулось для всех участников.

«Мы снимали сцену в школе, когда Лиза заступается за меня и берет в руки огнетушитель. На самом деле, в этом баллоне была сметана, и этим нас всех и обливали, чтобы пятна дольше оставались заметными. А потом вся школа пахла прокисшей сметаной. Но в тот момент было очень весело, хотя потом все бежали под душ отмываться»,

— объяснила Полина Денисова.

Димова также рассказала, почему на какое-то время исчезла с киноэкранов. Всему виной ее главное хобби — путешествия. В эфире она призналась, как возвращалась в Москву и снова уезжала в новые края, буквально не распаковывая чемоданы.

«Мы практически 6 лет находились в путешествии, поэтому я редко находилась в Москве и мало занималась карьерой. Мы ездили повсюду вместе с мужем и сыном, который сейчас учится в 1 классе. Зовут его Гор — это дань моей любви египетской мифологии», — откровенно призналась актриса.