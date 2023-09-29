Вышел официальный трейлер режиссерского дебюта Дарьи Мороз "Секс. До и после"
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал официальный трейлер (18+) эротически-комедийного сериала "Секс. До и после" - режиссёрского дебюта Дарьи Мороз.
В шоу рассказывается "о том, что приводит к сексу и что происходит сразу после него".
В касте - целая россыпь звёзд отечественного кино: сама Мороз, Виктория Агалкова, Никита Кологривый, Марина Александрова, Гоша Куценко, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие.
Премьера - 12 октября.
Про предыдущий трейлер мы писали здесь.
Ранее Мороз выразила недовольство собственной игрой в проекте.