4 самых долгожданных сериала октября

Осень – идеальное время для того, чтобы посмотреть новые сериалы или продолжить просмотр уже полюбившихся проектов.

© Кадр из сериала "Безбашенная"

Когда за окном бушует непогода, то и дело хочется провести выходные дома, налить чашку чая и, уютно устроившись в кресле, погрузиться в мир той или иной вселенной.

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Подробнее о сериалах, которые стоит посмотреть в октябре, читайте в материале "Рамблера".

"Безбашенная", 1 октября

Кадр из сериала "Безбашенная"

Комедия Ланы Влади с Евгением Цыгановым и Екатериной Варнавой в главных ролях.

В центре сюжета – супруга крупного чиновника Вика, которая вынуждена ехать вслед за мужем в маленький сибирский городок. Вскоре в результате несчастного случая героиня теряет память – Вика не помнит, кто она и откуда. Девушка просыпается в доме лесника и отца-одиночки Михаила, дети которого решают подшутить над Викой: они говорят героине, что она – их мать.

"Люпен", 6 октября, 3 сезон

Кадр из сериала "Люпен"

Асан Диоп – иммигрант из Сенегала, который намерен похитить из Лувра колье Марии-Антуанетты. Четверть века назад именно за кражу этой драгоценности у знатного семейства был несправедливо осужден отец главного героя. В юношестве Диоп вдохновлялся историями про джентльмена-грабителя Арсена Люпена, и теперь, планируя преступление, он намерен действовать в манере своего кумира.

"Локи", 7 октября, 2 сезон

Кадр из сериала "Локи"

Впервые персонаж Локи появился в фильме "Тор", но герой Тома Хиддлстона так понравился зрителям, что продюсеры Marvel решили снять отдельный сериал про него.

Действие сериала начинается с того, что Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после кражи Тессеракта. Теперь герой путешествует во времени и меняет историю.

Изначально планировалось, что "Локи" станет мини-сериалом. Но проект оказался крайне успешным, поэтому его решили продлить.

"Падение дома Ашеров", 12 октября

Кадр из сериала "Падение дома Ашеров"

Экранизация одноименного романа Эдгара Алана По от Netflix.