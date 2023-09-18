Российские сериалы 2000-х для тех, кто хочет поностальгировать
В эпоху 2000-х на российском телевидении выходило много простых, но душевных сериалов, которые очень быстро становились популярными и завоевывали сердца телезрителей.
Сегодня многие из этих проектов могут показаться наивными, однако едва ли кто-то будет отрицать, что сериалы из 2000-х неизменно вызывают ностальгию.
Если вы устали от сложносочиненных проектов и хотите просто расслабиться, проведите пару вечеров в компании уже знакомых героев. Такой досуг наверняка поднимет настроение.
Подробнее о сериалах, которые стоит пересмотреть, расскажет "Рамблер".
"Моя прекрасная няня", 2004
Все свое детство 30-летняя Вика Прутковская провела в небольшом городе. Но в 15 лет она вместе с родителями перебралась в Москву.
Героиня работает в небольшом магазине одежды, который принадлежит ее жениху Антону. Вика надеется вскоре выйти замуж, но внезапно узнает, что Антон ей изменяет.
Вика уходит из магазина и пытается начать новую жизнь. Судьба заносит ее в обеспеченную семью Шаталиных, которой требуется няня. Удастся ли героине справиться с детьми и заслужить доверие главы семейства?
"Не родись красивой", 2005
В центре сюжета – юная, но отнюдь не привлекательная девушка Катя, которая успешно продвигается по карьерной лестнице. Героиня уверена, что не остановится ни перед чем, но внезапно на ее пути встает любовь.
Вскоре Катя узнает, что ее лишь использовали в нечестной игре: она осталась у разбитого корыта – и без возлюбленного, и без работы. Однако у девушки есть план, как все можно исправить.
"Кадетство", 2006
Сериал повествует о судьбе 14-летних мальчишек, которые волею судьбы оказываются в кадетском училище. Кто-то попадает сюда из благородных побуждений, кто-то – в угоду родителям, а кто-то отнюдь не по своей воле.
Так или иначе всех их ждут огромные перемены в жизни. Именно здесь мальчики превратятся в мужчин, обретут новых верных друзей и узнают, что такое законы чести.
"Папины дочки", 2007
Психотерапевт Сергей Васнецов в одиночку воспитывает пятерых дочерей, к каждой из которых нужен свой подход. Васнецов пытается не только заботиться о детях, но также строить свою личную жизнь, а еще взаимодействовать с бывшей тещей.