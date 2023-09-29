Кузнецова сыграет в новом сезоне сериала «Триггер»

«Триггер» — один из моих любимых сериалов. Когда Александра Ремизова предложила мне роль, я испытала шок и детскую радость. Моя героиня мне очень близка и очень понятна. Я переживала, как и многие профессиональные спортсмены, серьезные психологические кризисы», — вспомнила Кузнецова.

Для подготовки к своей роли спортсменка несколько месяцев посещала курсы по актерскому мастерству, а также разбирала сцены вместе с режиссером и прислушивалась к профессиональному мнению Максима Матвеева, который играет в проекте главную роль. Сам актер считает, что Кузнецова отлично справилась со своей задачей и выглядела в кадре достаточно непосредственно. Он также похвалил спортсменку за хорошую память.