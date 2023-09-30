Что известно о сериале «Букины»

В ноябре 2023 года в эфир выйдет первый эпизод сериала «Букины». Продолжение одного из самых популярных российских ситкомов 2000-х «Счастливы вместе» насчитывает десять серий.

© Кадр из сериала "Счастливы вместе"

К своим ролям в перезапуске комедийного сериала вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. «Лента.ру» рассказывает, что ждать от сериала «Букины» и кого из актеров из «Счастливы вместе» зрители в новом ситкоме не увидят.

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Что известно о продолжении «Счастливы вместе»?

Дата выхода

Первый эпизод «Букиных» покажут на телеканале ТНТ 7 ноября 2023 года.

О том, что ситком «Счастливы вместе» спустя десять лет получит продолжение, было объявлено в начале июля 2023 года. Новый сериал получил название «Букины» в честь фамилии главных героев, в нем будет десять эпизодов. Однако не исключается, что в будущем снимут второй и третий сезон «Букиных».

Снять продолжение «Счастливы вместе» предлагали Георгию Дронову, наиболее известному по главным ролям в сериалах «Воронины» и «Саша+Маша». Он, собственно, и был режиссером «Счастливы вместе». Однако в итоге режиссерское кресло доверили Гарику Петросяну, снявшему, в частности, сериалы «Мендельсон» и «Звездный суд». Продюсерами «Букиных выступили братья Сарик и Гевонд Андреасяны.

Актеры

Сразу же было объявлено, что в новом проекте примут участие актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, сыгравшие главные роли в «Счастливы вместе». То есть зрители точно увидят на экране Гену, Дашу, Свету и Рому Букиных.

Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних десяти лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась Виктор Логинов

Тогда же телеканал ТНТ, который и будет показывать новый сериал, устроил в соцсетях опрос, нужна ли в новом проекте семья Полено — соседи Букиных из оригинального ситкома. Большинство высказалось за появление полюбившихся зрителям Лены и Толика Полено, но их в итоге в сериале не будет.

Еще в июле актриса Юлия Захарова, которая сыграла Лену Полено, призналась, что создатели шоу не приглашали ее на съемки. А ее напарник Павел Савинков — Толя Полено — вообще заявил, что не знал о планах ТНТ выпустить сиквел.

При этом на экраны вернется собака Букиных по кличке Барон. Правда, все собаки, игравшие Барона в «Счастливы вместе», уже умерли. Но, как предполагается, на съемочной площадке будет задействован новый пес породы бернский зенненхунд.

Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя десять лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои Дарья Сагалова

Сюжет

Подробности сюжета нового шоу пока не разглашаются, но главное внимание будет уделено повзрослевшим детям четы Букиных — Роме и Свете, которые приведут свои вторые половинки в родительский дом. В частности, Света Букина будет строить отношения с персонажем, которого сыграл Михаил Тарабукин, известный по роли Федора в сериале «Кухня».

«Безусловно, я думаю, что это будут Букины в наши дни, то есть в современное время, и все, что в нашей жизни происходило, происходит, конечно же, будет об этом рассказано», — поделилась своими предположениями Наталья Бочкарева, исполнительница роли Даши Букиной.

О чем был сериал «Счастливы вместе»?

Сериал «Счастливы вместе» рассказывал про семью Букиных из Екатеринбурга. Ситком выходил на телеканале ТНТ на протяжении семи лет — с 2006-го по 2013 год. Зрители видели на экране сложные и запутанные отношения продавца обуви Гены Букина с членами семьи и окружающими. Все это сопровождалось добротным юмором, за который сериал в том числе и получил популярность.

Основной двигатель сюжета сериала — внутрисемейные конфликты: Гена Букин хочет, чтобы его оставили в покое и дали ему отдохнуть; Даша принципиально не желает работать и сетует на то, что муж получает мало денег; а дети Света и Рома ссорятся между собой. Несмотря на это, в конце каждого эпизода героев ждет примирение: хоть с первого взгляда этого и не заметно, но на самом деле они очень любят друг друга.

Сериал считается одним из лучших российских шоу, хотя он и был отечественной адаптацией американского ситкома «Женаты… с детьми» (Married… with Children). Оригинальный американский сериал выходил на телеканале Fox с 1987-го по 1997 год, был сверхпопулярным и транслировался во многих странах мира, в том числе и в России.

365 эпизодов включает оригинальный сериал «Счастливы вместе»

Первые три сезона «Счастливы вместе» фактически дословно повторяли сюжет «Женаты… с детьми», но три последующих уже были сняты по собственному оригинальному сценарию российских создателей сериала. Всего российские зрители увидели 365 серий «Счастливы вместе».

Какие еще сериалы получили продолжение спустя много лет?

«Счастливы вместе» оказались не единственным отечественным сериалом, получившим продолжение в 2023 году. В сентябре на экраны вышел новый сезон сверхуспешных «Папиных дочек». Продолжение ситкома состоит из 20 серий. Его сюжет, как и в случае с «Букиными», строится вокруг повзрослевших детей и их семей.