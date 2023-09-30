Названа дата возобновления съемок четвертого сезона «Эмили в Париже»

В начале июня Netflix остановил съёмки четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже» из-за забастовки сценаристов США. Изначально съёмочный процесс хотели завершить в конце лета или начале осени, но из-за протестов производство было отложено на два месяца.

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Во второй половине сентября забастовка сценаристов наконец завершилась, и теперь авторы вернутся к производству шоу во Франции, однако произойдёт это позже запланированного — в начале 2024 года. Создатели хотят успеть снять продолжение до наступления весны, когда в Париже начнут ограничивать доступ к некоторым улицам и сооружениям. Когда состоится выход продолжения, неясно.