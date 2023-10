15 лучших сериалов октября

Октябрь традиционно — время, когда на экраны выползают ужастики и хорроры для зрителей всех возрастов. Вот и в этом году середина осени ознаменуется выходом мистической драмы по мотивам творчества Эдгара Аллана По, культовый режиссер Джон Карпентер представит антологию ужасов о жизни в американском пригороде, а «Дисней» перезапускает легендарный подростковый сериал «Мурашки». Тех же, кому ужасов по телевизору и так хватает, ждут новый сезон «Локи», перезапуск ситкома «Фрейзер», новая порция сай-фай-безумия от «Рика и Морти», а также возвращение «Люпена» и «Зорро». Главные сериалы октября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Мастодонт»

Сервис «Иви», проникнувшись духом советского производственного кино, представляет мелодраму о российских чиновниках. Виктор Добронравов играет сотрудника мэрии Зауральска, который переводится в столичный департамент Министерства цифрового и перспективного развития, чтобы выяснить, является ли жесткая чиновница Екатерина (Ольга Медынич) его дочерью. Режиссерами выступили Станислав Довжик и Марат Ким, композитором — DJ Грув.

В сериал войдут 12 эпизодов, премьера — 4 октября на «Иви» и других платформах

«Локи» / Loki

На экраны возвращается один из самых фантасмагоричных сериалов Marvel: бог в рогатом шлеме Локи продолжает осваиваться в существующей за пределами пространства и времени организации «Управление временными изменениями». Шоураннером вместо Майкла Уолдрона на этот раз выступил Эрик Мартин («Хилы»), а режиссирует сезон именитый дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Ломка», «Весна»). В главных ролях, как и прежде, — Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино, Гугу Эмбата-Ро, Джонатан Мэйджорс и Оуэн Уилсон, к ним присоединится звезда «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан.

Второй сезон будет состоять из 6 эпизодов, премьера — 6 октября на Disney+

«Люпен» / Lupin

Хитовый французский детектив возвращается с третьим сезоном. Очистивший свое имя от обвинений в убийстве авантюрист Ассан Дио (Омар Си) затевает самое грандиозное ограбление века — кражу драгоценной Черной жемчужины. Будто бы усложняя себе задачу, Дио оповещает общество о том, что готовится совершить это и без того невозможное преступление. Шоураннером все так же выступает Джордж Кей, режиссерами — Людовик Бернард, Дэниэл Гру и Ксавье Жанс.

В третий сезон войдут 7 эпизодов, все они выходят 6 октября на Netflix

«Наш флаг означает Смерть» / Our Flag Means Death

Самые прогрессивные пираты на телевидении, не стесняющиеся рефлексировать о своих чувствах, возвращаются во втором сезоне комедийного шоу от Дэвида Дженкинса (сериал «Земляне»). Тайка Вайтити и Риз Дэрби играют жестокого капитана Черную бороду и утонченного аристократа Стида Боннета соответственно, и эта парочка заставит мировой океан дрожать — и от страха, и от смеха.

Во второй сезон войдут 8 эпизодов, премьера — 6 октября на Max

«ФК "Родина"»

Мэр провинциального города решает продать местный футбольный клуб «Родина» прямо в разгар сезона. Игроки клуба ради возвращения в чемпионат решаются на отчаянный поступок — перевезти в Китай контрабанду. Режиссером выступил Иван Плечев («Солдаут»), главные роли исполнили Роман Евдокимов, Валерия Репина и Максим Белбородов.

В шоу войдут 8 эпизодов, премьера — 12 октября на more.tv и Wink

«Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher

Новый хоррор-сериал Майка Флэнагана («Призрак дома на холме», «Полуночная месса») переносит в наше время вселенную Эдгара Аллана По. По сюжету главе коррумпированной фармацевтической компании приходится осознать свои грехи после того, как его дети начинают таинственным и жестоким образом гибнуть. Флэнаган также делит режиссерское кресло со своим давним коллегой Майклом Фимоньяри, в шоу снялись Карла Гуджино, Уилла Фицджералд, Кейт Сигел и прославившийся по «Звездным войнам» Марк Хэмилл.

Мини-сериал будет состоять из 8 эпизодов, все они выходят 13 октября на Netflix

«Фрейзер» / Frasier

Ситком из 1990-х, который, в свою очередь, является спин-оффом хитового сериала «Чирс», перезапускают к радости верной аудитории поклонников. Психиатр Фрейзер Крэйн без предупреждения приезжает в Бостон к своему взрослому сыну Фредди и пробует наладить с ним отношения. К своей культовой роли возвращается Келси Грэммер, компанию ему составят Николас Линдхерст, Токс Олагундойе и Джек Катмор-Скотт. Шоураннерами выступили Крис Харрис («Как я встретил вашу маму») и Джо Кристалли («Жизнь в деталях»).

В ребут войдут 10 эпизодов, премьера — 13 октября на Paramount+

«Вопли из пригорода от Джона Карпентера» / John Carpenter's Suburban Screams

Эта приуроченная к Хеллоуину полудокументальная хоррор-антология посвящена различным ужасам, которые в действительности происходили в различных американских пригородах. Культовый режиссер Джон Карпентер («Нечто», «Нападение на 13-й участок») выступил продюсером сериала и снял одну из серий.

Антология будет состоять из 6 эпизодов, все они выходят 14 октября на Peacock

«Уроки химии» / Lessons in Chemistry

Звезда киновселенной Marvel Бри Ларсон играет домохозяйку из 1950-х, чья мечта стать ученым разбивается о реалии патриархального общества. Героиня устраивается работать ведущей кулинарного шоу, однако желание грызть гранит науки так просто отпустить не может. Сериал основан на одноименном бестселлере американской писательницы Бонни Гармус. Шоураннером выступил работавший над американским «Офисом» Ли Айзенберг, режиссировала сериал Сара Адина («Райские птицы»).

«Уроки химии» будут состоять из 8 эпизодов, первые два выходят 14 октября на Apple TV+

«Мурашки» («Ужастики») / Goosebumps

Зрители, внимание, лучше спрячьтесь заранее — древний сериал по мотивам книг Роберта Лоуренса Стайна, в России показанный в 1990-х по телеканалу ТВ-3, получит перезапуск от «Диснея», правда, уже не в виде антологии. По сюжету пять школьников отправляются в путешествие, чтобы расследовать трагические события тридцатилетней давности. Режиссерами выступили Стив Бойум («Сверхъестественное») и Роб Леттерман («Подводная братва»). В шоу снялись Рэйчел Харрис, Джастин Лонг, Иза Брионе и Роб Хюбель.

В сериал войдут 10 эпизодов, первые пять выходят 14 октября на Disney+ и Hulu

«Рик и Морти» / Rick and Morty

Черная сай-фай-сатира Дэна Хармона о приключениях мизантропа-изобретателя Рика и его боязливого внука Морти возвращается с седьмым сезоном. Новые серии разрабатывались уже без одного из оригинальных создателей мультсериала Джастина Ройланда (также озвучивавшего заглавных героев), которого Adult Swim отстранил от работы над шоу после обвинений в домашнем насилии.

В седьмой сезон войдут 10 эпизодов, премьера первого — 16 октября на Adult Swim

«Зорро» / Zorro

Легендарный герой в маске возвращается в сериале испанца Карлоса Портелы (работал над «Телефонистками» и «Под подозрением»). Режиссером выступил Хавьер Кинтас (хитовый «Бумажный дом»). Роль Зорро исполнил Мигель Бернардо («Элита»), компанию ему составили Феле Мартинес, Андрес Альмейда и Пако Тоус. Официальная премьера шоу состоится в Каннах на выставке MIPCOM 16 октября, точная дата возвращения «Зорро» на телеэкраны пока не раскрывается.

Распространять сериал в США и в испаноговорящих странах будет Amazon Prime Video, право показывать шоу в остальном мире получила французская компания Mediawan Rights

«Царство падальщиков» / Scavengers Reign

Сай-фай мультсериал студии Titmouse, создавшей «Металлопокалипсис» и «Братьев Вентура», рассказывает об астронавтах, корабль которых потерпел крушение на неизведанной, опасной и безумно красивой планете. Режиссерами выступили Джо Беннетт и Чарльз Хюттнер. Роли озвучили Боб Стивенсон, Алиа Шокат и Вунми Моссаку. Проект основан на короткометражном мультфильме «Падальщики», который Беннетт и Хюттнер выпустили в 2016 году.

Анимационный сериал будет состоять из 12 эпизодов, первые 3 выходят 20 октября на Max

«Волк как я» / Wolf Like Me

Австралийский мелодраматичный хоррор об отце-одиночке, который полюбил женщину-оборотня, возвращается со вторым сезоном. Шоураннером, как и ранее, выступил Эйб Форсайт («Маленькие чудовища»), а Айла Фишер и Джош Гад вернулись к своим ролям.

Второй сезон будет состоять из 7 эпизодов, премьера — 20 октября на Peacock

«Загрузка» / Upload

Фантастическая комедия про мир недалекого будущего, в котором люди научились загружать свое сознание в загробную жизнь, дождалась второго сезона. Попавший в одну из самых дорогостоящих симуляций Нэйтан (Робби Амелл) затем прилагает недюжинные усилия, чтобы выбраться обратно в мир живых. Шоураннером, как и ранее, выступил Грег Дэниелс («Парки и зоны отдыха»), к своим ролям вернулись Энди Алло и Аллегра Эдвардс.