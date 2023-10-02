Наумов и Бербер — о прощальном сезоне «Реальных пацанов»

Николай Наумов и Зоя Бербер — о прощальном сезоне «Реальных пацанов»
Стартует новый сезон сериала «Реальные пацаны». Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе ТНТ. Окончание съемок в прощальном сезоне прокомментировали актеры, сыгравшие главные роли, Николай Наумов и Зоя Бербер.
«Проект снимался 13 лет, несколько поколений на нем выросло, и теперь мы подводим черту в нашей любимой истории. Чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно приятную добрую грусть», – отметил Наумов.
По его словам, подобные чувства он ощущал, когда оканчивал школу или институт. Актер уточнил, что даже после съемок они остаются большой «реальной» семьей со всеми актерами сериала.
«Этот проект останется навсегда в наших сердцах. В сердцах миллионов зрителей, таких же, как мы, «обычных пацанов», – добавил Колян.
Бербер в свою очередь уточнила, что является искренней фанаткой сериала.
«Мы не знаем, что будет дальше, и в сердечке происходит защемление. Ведь мы снимали 13 лет, а за это время 60–70 % команды – те же самые люди. Это ощущение настоящей семьи», – добавила она.
Отметим, что действие прощального сезона «Реальных пацанов» пройдет в деревне Наумовка.