Культовое аниме, которое обязательно нужно посмотреть

Жанр аниме набирает все большую популярность. Бытует мнение, что его смотрят только дети, но и среди взрослых есть поклонники традиционной азиатской мультипликации. Если вы не знаете, с чего начать знакомство с большим списком аниме, “Рамблер” расскажет о самых культовых картинах, которые точно заслуживают внимания.

© Кадр из аниме "Наруто"

“Атака Титанов”

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Именно это аниме стало самым популярным в минувшем десятилетии. И неспроста – сериал очень запутанный, линии сюжета постоянно меняются, и зритель должен постоянно анализировать происходящее, чтобы не упустить ничего важного. Поначалу аниме напоминает фэнтези-боевик, потом оно перерастает в политический триллер, обличая злободневные вопросы. “Атака Титанов” заставляет зрителя думать и самому искать ответы на вопросы. Казалось бы, не этого стоит ожидать от аниме про истребление великанов, которые постоянно нападают на мирное население.

Кадр из аниме "Атака титанов"

“Тетрадь смерти”

Это аниме тоже затрагивает множество важных вопросов. Какова цена человеческой жизни? Можно ли собственноручно вершить суд над преступниками? Что будет с обществом, которое поощряет незаконные способы борьбы с преступниками? “Тетрадь смерти” привлекает к себе внимание не только цепляющим сюжетом, но и необычным повествованием. История разворачивается вокруг школьника, который нашел тетрадь смерти и с ее помощью начинает вершить правосудие. Данный сериал – настоящая находка для тех, кто любит детективы и мистику.

Кадр из аниме "Тетрадь смерти"

“Наруто”

Аниме пестрит сценами сражений героев друг с другом, но главное здесь не сами драки, а морально-этические убеждения, которые есть у каждого из множества персонажей. В сериале нет исключительно положительных или отрицательных героев, поведение каждого персонажа основывается на его болезненном опыте прошлого. “Наруто” рассказывает о трех начинающих ниндзя, которые вынуждены пройти множество испытаний, чтобы стать настоящими профессионалами и найти ответы на самые сокровенные вопросы.

Кадр из аниме "Наруто"

“Охотник х Охотник”

Это аниме повествует о настоящей дружбе, силе характера и неукротимой воле. Все персонажи раскрыты максимально подробно, они идеально вписаны в сюжет. История разворачивается вокруг мальчика, который хочет найти своего отца и на своем пути сталкивается со множеством препятствий. “Охотник х Охотник” показывает, на что люди могут пойти ради своих целей, а также учит быть добрее друг к другу и не опускать руки, когда кажется, что цель очень далека.