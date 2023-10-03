Звезды «Счастливы вместе» раскрыли детали сюжета «Букиных»

Издание E1 взяло интервью у Виктора Логинова и Натальи Бочкарёвой — исполнителей главных ролей в продолжении «Счастливы вместе». Актёры раскрыли первые детали сериала «Букины» и поспешили успокоить зрителей: многие элементы оригинального шоу перейдут в его сиквел.

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Так, глава семейства Геннадий Букин продолжит работать в обувном магазине, однако его отношение к работе несколько трансформируется. Кроме того, сам автор хет-трика в финале турнира «Кожаный мяч» изменится: он отрастит бороду и будет более актуальным на сегодняшний день героем.

Конечно, у меня есть опасения, связанные с перезапуском, и я их высказывал на читках. Потому что «Букины» — это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель. У нас перед глазами куча примеров, когда разнообразные пересъёмки и перезапуски вызывают противоречивую реакцию.

Наталья Бочкарёва заявила, что её героиня Даша Букина также несколько изменится, однако в целом это будет всё тот же персонаж. Актриса отметила, что сериал сохранит «самое доброе и хорошее, что было в том сериале».

Почему «Букины» в своё время так зашли? Потому что эта слегка сумасшедшая семейка всегда относилась с лёгкостью к самым «трэшевым» проблемам. Это такой семейный доктор, который помогает смотреть на проблемы с юмором. Наша главная цель — сохранить эту функцию в новом сериале.