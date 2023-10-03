Виктор Логинов раскрыл подробности возвращения Гены Букина

Актёр отметил, что в перезапуске «Счастливы вместе» все герои останутся в Екатеринбурге.

© Кадр из сериала «Счастливы вместе»

В беседе с E1.RU Виктор Логинов сообщил, что ему удалось отстоять для съёмок в «Букиных» массивную бороду, которую он отрастил.

Актёр добавил, что команда перезапуска постарается не только обрести нового зрителя, но и не потерять старого.

В новом сериале Наталья Бочкарёва вернётся к роли домохозяйки Даши.