Виктор Логинов раскрыл подробности возвращения Гены Букина в новом шоу
Актёр отметил, что в перезапуске «Счастливы вместе» все герои останутся в Екатеринбурге.
В беседе с E1.RU Виктор Логинов сообщил, что ему удалось отстоять для съёмок в «Букиных» массивную бороду, которую он отрастил.
Актёр добавил, что команда перезапуска постарается не только обрести нового зрителя, но и не потерять старого.
В новом сериале Наталья Бочкарёва вернётся к роли домохозяйки Даши.
По её словам, Букины в своё время обрели популярность благодаря тому, что эта семья относилась с лёгкостью к самым странным проблемам.