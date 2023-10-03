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Виктор Логинов раскрыл подробности возвращения Гены Букина в новом шоу

Актёр отметил, что в перезапуске «Счастливы вместе» все герои останутся в Екатеринбурге.

Виктор Логинов раскрыл подробности возвращения Гены Букина
© Кадр из сериала «Счастливы вместе»

В беседе с E1.RU Виктор Логинов сообщил, что ему удалось отстоять для съёмок в «Букиных» массивную бороду, которую он отрастил.

Актёр добавил, что команда перезапуска постарается не только обрести нового зрителя, но и не потерять старого.

В новом сериале Наталья Бочкарёва вернётся к роли домохозяйки Даши.

По её словам, Букины в своё время обрели популярность благодаря тому, что эта семья относилась с лёгкостью к самым странным проблемам.