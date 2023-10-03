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Расписание выхода второго сезона сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

5 октября стартует второй сезон «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Шоу с Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Расписание выхода второго сезона сериала «Локи» с Хиддлстоном
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Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Финал состоится уже 9 ноября — станет ли эпизод последним во всём сериале, неизвестно.

Расписание второго сезона сериала «Локи»

  • 1-я серия – 5 октября
  • 2-я серия – 12 октября
  • 3-я серия – 19 октября
  • 4-я серия – 26 октября
  • 5-я серия – 2 ноября
  • 6-я серия – 9 ноября
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