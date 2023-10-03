Начались съемки сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной

«Тётя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съёмок третьего сезона «Бывших» мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть её жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совершенно другую жизнь абсолютно легально. Без оглядки на мою первую профессию», — рассказала Полина Гагарина.