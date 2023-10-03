Стала известна дата выхода продолжения сериала «Бедный олигарх»

«Во втором сезоне мой герой — дворецкий Адам — тоже станет олигархом! Правда, на очень короткий срок. А большую часть времени он проведёт в тюрьме вместе со своим другом Виктором Гнидой. На площадке было очень весело, потому что у нас появилось большое количество новых персонажей, которых играют прекрасные актёры и комики, так что можно смело утверждать, что планку юмора мы повысили. Первый сезон был своеобразным экспериментом, и лично мне приятно, что проект тепло приняли, продлив ему жизнь. И я уверен, что второй сезон тоже сможет вас удивить», — рассказал Максим Лагашкин.