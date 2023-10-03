Звезды "Счастливы вместе" раскрыли детали перезапуска сериала

Актеры Виктор Логинов и Наталья Бочкарева, исполнившие главные роли в сериале «Счастливы вместе», раскрыли подробности перезапуска ситкома. Их слова приводит издание E1.

© Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Логинов заявил, что волнуется за то, как поклонники сериала примут продолжение под названием «Букины».

«Это же такая сакральная история, и сейчас сложно понять, чего хочет зритель. У нас перед глазами куча примеров, когда разнообразные пересъемки и перезапуски вызывают противоречивую реакцию», — рассказал звезда «Счастливы вместе».

Логинов отметил, что его герой, отец семейства Геннадий Букин, продолжит трудиться в обувном магазине, но его отношение к работе изменится. Кроме того, он отрастит бороду и будет более актуальным персонажем. По сюжету новых серий в родительский дом вернутся дети.

Бочкарева заявила, что ее персонаж Даша Букина несколько изменится визуально, но в целом останется той же героиней. Актриса подчеркнула, что сериал сохранит «самое доброе и хорошее, что было в том сериале».

«Почему "Букины" в свое время так зашли? Потому что эта слегка сумасшедшая семейка всегда относилась с легкостью к самым "трэшевым" проблемам. Это такой семейный доктор, который помогает смотреть на проблемы с юмором», — сказала она.